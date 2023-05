Scuola Punto Assisi – Palazzo, concluso il corso di ricamo dedicato ai Convittori

Coinvolgere anche i bambini nella valorizzazione di un’arte che rischia di andare perduta e far conoscere loro il Punto Assisi con metodologie adatte a loro. La Scuola Punto Assisi – Palazzo ha organizzato in questi mesi, grazie alla collaborazione con il Convitto Nazionale Principe di Napoli diretto dalla rettrice Annalisa Boni, un corso di punto Assisi rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni i cui lavori saranno esposti nei locali della scuola venerdì 19 maggio dalle 15.30 alle 18.30, a ingresso libero.

Correlato: Scuola Punto Assisi – Palazzo compie 14 mesi e diventa un’associazione (foto)

La Scuola è nata grazie al sostegno della Pro loco di Palazzo e con la collaborazione dell’associazione Palatium. Vuole recuperare e valorizzare l’antica tradizione del ricamo Punto Assisi. L’associazione ha già organizzato diversi corsi di ricamo cui hanno partecipato uomini e donne e ha l’obiettivo di insegnare non solo una tecnica ma anche di tramandare la cultura e le tradizioni legate al punto Assisi.

“L’obiettivo delle lezioni che abbiamo proposto agli alunni – spiega la referente della scuola, Antonia Zampini – erano quelle di acquisire una conoscenza generale di una delle nostre tradizioni locali, con l’obiettivo di far incuriosire e interessare le nuove generazioni all’arte del ricamo, che è stato proposto loro come un’ attività ludico-didattica divertente e stimolante ma anche come un potenziale sbocco lavorativo. Ringraziamo la dirigente scolastica e le docenti per l’opportunità offertaci e i convittori per la loro grande partecipazione. Continueremo sicuramente il nostro lavoro nelle scuole, consapevoli che solo insegnando alle giovani generazioni il valore di quest’arte, il ricamo avrà futuro. I giovani sono il futuro di tutti e per questo bisogna dedicate a loro il nostro tempo e sapere”.

Per informazioni sulla mostra e sui corsi di ricamo attivi o da attivare è possibile contattare le signore Antonia, 339.4672765, ed Enrica 392.7177361. Oppure è possiible visitare il sito www.scuolapuntoassisipalazzo.com e le pagine Facebook e Instagram e della Scuola Punto Assisi – Palazzo.

© Riproduzione riservata