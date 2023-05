Alex Britti e la sua chitarra “parlante” a Radio Subasio Music Club

La sua è una chitarra capace “di parlare”, così da trasportare in una dimensione internazionale il virtuosismo italiano e, parallelamente, della musica! A Radio Subasio Music Club mercoledì 17 maggio arriva Alex Britti e, a partire dalle 21:00, il programma ideato, scritto e diretto da Beppe Cuva risuonerà dei suoi successi vestiti con sonorità sempre nuove.

Un esclusivo live, condotto da Leonardo Fabrizi, per la gioia dei fan presenti in studio ad Assisi e in videocollegamento da casa, nonché dell’innumerevole platea di quanti saranno all’ascolto in FM e in streaming audio/video su radiosubasio.it. La presenza di Alex Britti coincide con il suo ritorno sulla scena musicale, a tre anni da Una parola differente e Brittish e, soprattutto, a 25 anni dalla prima esibizione sul palco di Sanremo Giovani con Solo una volta (o tutta la vita) triplo disco di platino e miglior debutto discografico del 1998.

Circostanze sottolineate dall’uscita, lo scorso 21 aprile, su tutte le piattaforme digitali dei singoli Nuda e Tutti come te – quest’ultimo anche in radio. Brani dal sound inconfondibile – atmosfere gospel per Tutti come te, rhythm and blues declinato al pop per Nuda – utili ad enfatizzare le anime pop e cantautorale di Britti, frutto di un elaborato processo creativo, con testi spensierati e sinceri e riff iconici ingemmati da inimitabili tocchi di chitarra.

Uno spaccato di vita di un’umanità variegata in cui “siamo fatti di materia grigia ma tutti abbiamo un’anima che gira a piedi per le vie della città” perché “finché è passione c’è speranza, abbiamo un mondo da salvare”.

