Società Culturale Fortini, doppio appuntamento per la fine del 2019

Il 28 dicembre nella Pinacoteca di Assisi la rappresentazione sulla Valnerina e il 29 concerto di Canto

Gregoriano con Armoniosoincanto nella sede della Società Culturale. Non potevano che essere le Stanze di Palazzo Vallemani e la Pinacoteca che l’ospita, lo scenario vocato ad accogliere la rappresentazione teatrale di sabato 28 alle 17,30, che il Circolo Fortini di Assisi ha voluto organizzare per dare il giusto rilievo alla recente pubblicazione del libro di Vittoria “Un Patrimonio ferito. La Valnerina”.

Il testo – si legge in una nota della Società Culturale Fortini – è una raccolta degli articoli pubblicati sul Corriere dell’Umbria dal novembre 2016 a tutto il 2017, è stato oltre che un lungo reportage sulla distruzione delle opere d’arte causata dal sisma, anche un viaggio nella storia, nella cultura popolare e nella dimensione di devozione e ancestrale attaccamento della popolazione residente verso il suoi luoghi sacri, mistici o leggendari.

Sarà questa dimensione il filo conduttore della riduzione scenica che, svolgendosi nello straordinario ambiente della Pinacoteca Comunale, consentirà al pubblico un simbolico collegamento di solidarietà tra le opere del Pomarancio, Giotto o Tiberio d’Assisi, sfondo dell’azione scenica, con quelle ferite o irrimediabilmente perse dei maestri della Valnerina.

La regia di Paolo Cardinali, coordinerà le interpretazioni di Enrico e Francesca Sciamanna, di Carlo Menichini che condivideranno la messa in scena con l’autrice. Interverranno Rita Fanelli, presidente dell’associazione Orfini Numeister, editore dell’opera e Bernardino Speradio, autore dell’apparato fotografico.

Il denso programma delle attività messo in piedi dalla Società Culturale trova un altro momento di intensità da non perdere nel concerto con note storiche ”Il Canto gregoriano” del Gruppo Vocale Armoniosoincanto, con la direzione del Maestro Franco Radicchia e l’introduzione di Umberto Rinaldi. Domenica 29 dicembre alle 17,00, sede dell’associazione in Via San Francesco 12F M