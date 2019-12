Premio Santo Stefano 2019, consegnato a don Maurizio Saba

ASSISI – E’ stato consegnato giovedì 26 dicembre 2019 il dodicesimo premio Santo Stefano, che la Pro loco di Costa di Trex ha quest’anno assegnato a don Maurizio Saba, presbitero diocesano, già vicario generale, che nell’ultimo anno è stato di ausilio al parroco padre Paolo Bertapelle celebrando tutte le domeniche la santa messa nella chiesa parrocchiale e dimostrando pertanto un vero attaccamento alla zona. Nelle motivazioni, lette durante la cerimonia alla presenza del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, del parroco padre Paolo Bertapelle e del precedente parroco padre Giuseppe Egizio che è tornato per la santa messa del patrono di Costa di Trex, sono stati sottolineati “l’impegno, la serietà nello svolgimento del servizio e soprattutto l’affetto dimostrato nei confronti della gente”. “Quest’anno come Pro loco – si legge in una nota del consiglio direttivo presieduto da Marina Rosati – ci è sembrato doveroso assegnare il premio a don Maurizio perché, in poco tempo, ha dimostrato un’attenzione speciale nei nostri confronti. Abbiamo potuto apprezzare le sue qualità umane e spirituali che, con estrema umiltà, ha messo a disposizione della parrocchia”. Il premio, che consiste in un acquerello raffigurante la chiesetta parrocchiale o un altro scorcio di Costa di Trex del pittore assisano Claudio Fronza, nasce come volontà di rendere omaggio a quelle persone che nei loro ambiti e attraverso la loro azione hanno favorito la crescita di questa zona del comune di Assisi. A conclusione la Pro loco ha offerto un aperitivo e un brindisi per lo scambio degli auguri a tutti i presenti.