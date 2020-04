La solidarietà non si ferma: in campo Serventi 2021, selecontrollori, associazioni angelane e Rioni bastioli

Non si ferma la solidarietà verso l’ospedale di Assisi e verso le cittadinanze di Assisi e Bastia. Protagoniste, ovviamente, le associazioni locali dei due Comuni. I Priori Serventi 2021 hanno contributo all’acquisto di un macchinario per la sanificazione delle ambulanze, dei mezzi attrezzati adibiti al trasporto disabili e qualsiasi tipo di ambiente fino a 120 mq. Il macchinario è stato acquistato – si legge nella pagina Facebook della prioranza – da XMED Cortona e donata alla confraternita Misericordia di Assisi. Il tutto per garantire massima sicurezza tra i vari trasporti sanificando i mezzi messi a disposizione per effettuare i tamponi a domicilio.

Sempre nel segno della solidarietà, l’associazione Selecontrollori del parco del Monte Subasio, presieduta da Alfiero Gallorini, ha invece acquistato 400 filtri antibatterici per un importo di 500 euro, da una società specializzata nelle Marche. Si tratta di dispositivi sanitari importanti. Gallorini (ex comandante della stazione dei carabinieri di Assisi) si è messo in contatto con il sindaco Stefania Proietti e con il dottor Manuel Monti dell’ospedale di Assisi che gli ha indicato questa necessità.

L’Associazione selecontrollori ecologisti del Parco Monte Subasio, sorta nel maggio del 2010 per il controllo e tutela della fauna selvatica in maniera sistematica e ascientifica, ha a disposizione oltre 70 persone con esperienza venatoria e requisiti morali, persegue e tutela. Gli obiettivi richiesti dal Parco Monte Subasio e collabora con le istituzioni preposte a salvare questo patrimonio naturale con la sua fauna in sintonia con le realtà agricole ancora presenti. Organizza ogni anno la giornata ecologia per il ripulire il Parco dai tanti rifiuti abbandonati dai numerosi fruitori e svolge, durante la tradizionale Festa dell’Ascensione, un servizio di viabilità per permettere un regolamentato accesso.

Sempre coordinate dalla Pro loco di Santa Maria degli Angeli, dopo la raccolta fondi per l’Ospedale di Assisi (pronto soccorso, servizio 118), le associazioni angelane si sono “preoccupate” questa volta delle esigenze per affrontare la lotta all’emergenza covid-19 della casa di riposo “Andrea Rossi” di Assisi . Il personale che opera in questa struttura potrà contare, grazie alla generosa solidarietà, su 200 camici, 80 mascherine facciali filtranti fp2 e 70 tute integrali protettive, acquistate direttamente presso un’azienda produttrice del luogo (d.l.m. Infortunistica s.n.c. con sede a Passaggio di Bettona) che ha provveduto alla consegna a chi, con spirito di sacrificio e dedizione, quotidianamente assiste i “nostri” anziani.

Questa nuova solidarietà ha visto in parte alternarsi le associazioni (elenco in ordine alfabetico: Aido Assisi, Associazione Barbara Micarelli, Associazione Priori S.Antonio, C.t.f., Priori Serventi 2019, Pro Loco, Punto Rosa, Sorrisi d’Argento) ed il contributo di alcuni “privati” che hanno provveduto all’acquisto dei suddetti d.p.i. Per un importo totale di € 1.120,00. Il materiale è stato recapitato con la dicitura “dono delle associazioni angelane”.

Infine, dopo aver aperto il cuore con le donazioni agli Ospedali di Assisi e Perugia ed alla Protezione Civile di Bastia Umbra, l’Ente Palio de San Michele ha portato a termine il progetto di realizzazione delle mascherine con i quattro rioni. Il Presidente Federica Moretti, accompagnata dal Coordinatore Alioscha Menghi, dapprima ha consegnato le mascherine ai Carabinieri e alla Polizia Municipale e, successivamente, hanno incontrato il sindaco Paola Lungarotti e la Protezione Civile per programmare un piano d’azione immediato. Insieme all’Amministrazione Comunale, grazie anche alla collaborazione di Poste Italiane, si è deciso di inviare una mascherina agli studenti e alle studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado e delle classi 5° della Scuola Primaria del Comune di Bastia Umbra.