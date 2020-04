Calendimaggio della vita 2020, la sfida della vita continua fino al 30 maggio

Cancellato il Calendimaggio di Assisi, rimane in piedi e si allunga la sfida benefica nel segno delle donazioni di sangue. Il Calendimaggio della vita 2020, una sfida nella sfida arrivata alla sesta edizione e con uno scopo benefico visto che a promuovere la gara tra Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra è la sezione di Assisi dell’Avis “Franco Aristei”, è stato allungato al trenta maggio e non più fino al 20 aprile. L’obiettivo è di sensibilizzare, soprattutto i più giovani, sul tema della donazione di sangue.

Tutti i partaioli maggiorenni, donatori e non, che in queste settimane, sino al 30 maggio, effettueranno donazioni di sangue, grazie al Calendimaggio della vita 2020 potranno votare o Sopra o Sotto in base alle proprie preferenze; dovranno essere muniti della tessera di partaiolo in corso di validità. La Parte che otterrà più preferenze vincerà un buono acquisto per l’acquisto di materiali da lavoro. Al di là del risultato è insomma una vittoria di tutti, nel segno della solidarietà. Il Coronavirus non ferma infatti, seppur con le dovute precauzioni, le donazioni di sangue, di cui c’è sempre bisogno visto che In Umbria il numero delle donazioni di sangue continua a diminuire. L’obiettivo che si era posto il Centro regionale sangue per il 2019, di 40mila donazioni e 2mila e 500 pratiche di plasmaferesi, non è stato raggiunto. Prendendo in esame il periodo tra gennaio e novembre 2019, sono state effettuate poco più di 35mila donazioni, a fronte delle 35.465 dello scorso anno. Anche in questi giorni di lockdown è attiva la prenotazione della donazione presso il centro di raccolta di Assisi.

Per prenotare, si può telefonare al numero oppure scrivere all’indirizzo email della propria Avis di riferimento. La donazione con prenotazione può essere fatta dalle 7,40 alle 10,40, una persona ogni 20 minuti. È ancora possibile andare a donare senza prenotazione (recandosi al centro raccolta dell’ospedale di Assisi tra le 7,40 e le 9), ma si dovrà comunque dare la precedenza ai donatori prenotati. È quindi consigliata la prenotazione, in modo da evitare troppe persone insieme, considerato che possono arrivare tre persone all’ora. Per le donazioni di sangue si può contattare Avis comunale di Assisi (075.812025; avisassisi@avisumbria.it) Avis comunale di Bastia Umbra (075.8000246; avisbastia@avisumbria.it); Avis Bettona (075.5987003; avisbettona@avisumbria.it) e Cannara (0742.720130; aviscannara@avisumbria.it)..