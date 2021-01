Le stelline di Aism nel presepe solidale della cattedrale di San Rufino (foto)

Un presepe solidale quello nella splendida cornice della cattedrale di San Rufino. Grazie alla collaborazione di don Cesare Provenzi, delle suore immacolatine e a una volontaria locale, Luigina Chiappini, ad addobbare la natività della cattedrale assisana c’erano le “stelline di Aism” (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), graziose per colorare i propri alberi di Natale o da donare ai propri cari. All’inaugurazione erano presenti Gianluca Pedicini (presidente della conferenza nazionale delle persone con sclerosi multipla e presidente provinciale AISM di Perugia), Alessandro Marsili (presidente coordinamento regionale Aism Umbria e vicepresidente provinciale AismPerugia). “La campagna fondi ‘Scegli le stelline di Aism’ anche quest’anno ha contribuito a dare luce alla ricerca scientifica e ci proietta sempre più vicini alla vision di “un mondo libero dalla sclerosi multipla”, spiegano da Aism provinciale.

Tramite un regalo solidale, appunto le stelline di Aism – ma non solo – l’associazione ha voluto dare continuità alla ricerca sulla sclerosi multipla e alle attività della sezione sul territorio, particolarmente dedicate, al momento, all’orientamento di centinaia di persone con sclerosi multipla e loro familiari che vivono maggiori complicazioni individuali e sociali in conseguenza della crisi sanitaria. “Un dono capace di testimoniare il sostegno alle 68.000 persone italiane con sclerosi multipla, malattia cronica, spesso invalidante e imprevedibile, tra le più gravi del sistema nervoso centrale, che colpisce una persona ogni 4 ore”, conclude la nota.

Sempre in tema di solidarietà, ancora una donazione del Circolo Subasio alla casa di riposo Andrea Rossi, che nei giorni scorsi ha comunicato le proprie difficoltà. Il circolo ha provveduto all’invio di 200 camici e 1000 paia di guanti. “Tutte le donazioni, sia all’ospedale di Assisi nel mese di marzo, con la consegna di 1000 mascherine, all’epoca introvabili, sia all’Istituto Padre Ludovico Da Casoria, con 200 camici e 1000 paia di guanti, sia quest’ultima, sono state effettuate direttamente dal corriere”, spiega il presidente Gino Costanzi, che coglie l’occasione per formulare “a tutti e alla Città di Assisi i più vivi auguri per il nuovo anno che non si presenta facile da affrontare”.