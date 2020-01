Taverna dei Priori Serventi 2020, successo all’Hotel Villa Raffaello

Partita con successo la marcia di avvicinamento al Piatto di Sant’Antonio, il cui clou dei festeggiamenti è in programma per domenica 19 gennaio. Un successo che parte dalla Taverna dei Priori Serventi 2020, piena tutte le sera a partire dalla serata inaugurale, con buon cibo e piatti prelibati a cura del Catering da Angelo, buona musica e una location d’eccezione: il Villa Raffaello Park Hotel di Santa Maria degli Angeli. Una prima volta in assoluto nella storia del Piatto di Sant’Antonio Abate per la taverna all’Hotel Villa Raffaello, un connubio nato dalla collaborazione fra i Priori Serventi 2020 e i fratelli Luca e Stefano Paparelli, titolari della struttura. Ma un connubio e una collaborazione nata soprattutto da una grande amicizia, fra gli stessi proprietari e molti dei priori 2020.

“Abbiamo fortemente sposato con grande piacere la proposta dei Priori Serventi 2020 – dicono i fratelli Luca e Stefano Paparelli del Villa Raffaello Park Hotel – un sì dovuto all’amicizia che ci lega da molti anni ad alcuni di loro, un sì anche per amore della festa della nostra cittadina, il Piatto di Sant’Antonio Abate, che a Santa Maria degli Angeli tutti noi amiamo. Lo spazio dedicato alla taverna lo abbiamo voluto offrire ai Priori Serventi 2020 in segno di collaborazione, benevolenza verso di loro e verso la comunità angelana in generale – sottolineano – per partecipare attivamente ad un servizio alla città, a puro titolo gratuito e, in primis benefico, vero e principale valore del Piatto di Sant’Antonio. In accordo con i Priori Serventi, Villa Raffaello ha detto sì a questa collaborazione e invitiamo tutti a partecipare attivamente alle serate che abbiamo avuto già modo di vivere, bellissime”. (Continua dopo l’intervista video)

Una location elegante e di livello, in un luogo davvero unico. Una prima volta per Villa Raffaello che ha ricevuto appieno il gradimento dei tanti, cittadini e non, che hanno avuto già il piacere di partecipare.

“I Priori Serventi 2020 (Mauro Baglioni, Giancarlo Boschetti, Francesco Chioccioni, Juri Cianetti, Gianluca Gentile, Curzio Moretti, Filiberto Paggi, Riccardo Palazzini, Moreno Piampiano, Loris Ravizzoni, Fabrizio Ronca e Alessandro Roscini) – dicono in coro i 12 protagonisti – vi aspettano fino al 19 gennaio 2020, dalle 20, alla Taverna curata da Ristorante Da Angelo e Guesia Village Hotel & Spa, nella splendida location di Villa Raffaello, in via Diaz a Santa Maria degli Angeli. Tante le serate a tema: tra le iniziative da non perdere, stasera 10 gennaio la cena tipica ottocentesca con protagonisti i Rioni de “J’Angeli 800 Palio del Cupolone”; del Campo, Fornaci e Ponte Rosso presenteranno il tema delle scene per l’edizione 2020. Domani 11 gennaio nuova cena, stavolta di gala e per scopi benefici, dal titolo I colori della solidarietà, con specialità da Norcia e Amatrice”.

Tutto il programma nell’immagine di seguito:

(Villa Raffaello Park Hotel e la Taverna dei Priori Serventi 2020 sono tra gli sponsor di AssisiNews)