Meteo Assisi 10-12 gennaio 2020: cielo sereno e gelate, in attesa del grande freddo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 10-12 gennaio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo secondo weekend di gennaio.

Buongiorno a tutti i cari lettori di AssisiNews, torno quest’oggi a scrivervi dopo aver osservato attentamente l’evoluzione del tempo da parte dei modelli matematici nell’arco di questa settimana e il quadro posso dirvi si sta facendo un po’ più chiaro, anche se non più di tanto al momento ancora. Cercherò di spiegarmi nel modo più semplice possibile per descrivere un quadro tuttavia ancora assai complesso.

Il vortice polare sta ancora girando ad una altissima velocità in quota e ciò determina un “arricciamento” di se stesso tale da produrre alle alte latitudini europee un notevole raffreddamento delle temperature mentre alle nostre latitudini, a sorpresa per questo periodo dell’anno, un tipo di tempo anticiclonico per effetto dell’innalzamento conseguente delle fasce alto-pressorie subtropicali.

All’interno di questa configurazione che appare immutata sinora a momenti, si inseriscono delle leggere ondulazioni della corrente a getto che determinano temporanei incrementi di ventilazione nord-orientale ma precipitazioni sul nostro territorio ancora assenti.

Siamo tuttavia in regime di Nina sul Pacifico e questo mi fa giungere, un mio pensiero del quale ne sono fortemente convinto, a questa conclusione, probabilmente data l’assenza pressoché totale della neve sinora è altamente probabile che nel periodo che va da dal 20 di gennaio fino a al 20 di febbraio si possa verificare una intensa oltre che lunga fase di maltempo a carattere freddo stile 1985 e 1956 con freddo record oltre che fase di neve storica sul nostro territorio.

Il freddo e la neve quando non arrivano per tanto tempo poi arrivano tutti insieme e più forte, questo in sintesi ciò che penso sia la piega che prenderà questo inverno da qui in avanti.

Ma come sempre adesso vediamo il meteo Assisi 10-12 gennaio 2020, con uno sguardo ad Assisi e all’Umbria

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata con poca ed innocua nuvolosità di bel tempo solo per brevissimi tratti nella primissima parte della mattinata. Clima ancora una volta freddo ed umido nelle pianure. Ventilazione poco significativa fino a sera a seguire in chiusura di giornata ingresso di una certa ventilazione da nord-est. Gelate al mattino con galaverna (nebbia che gela) sulle pianure. Temperature massime tra 9 e 11 gradi.

Sabato: giornata di sole pieno da mattina a sera, nuvolosità scarsa e poco significativa con ventilazione debole o moderata a tratti dai quadranti nord-orientali. Clima più asciutto. Gelate sempre diffuse al mattino. Temperature massime stazionarie.

Domenica: giornata sempre di sole pieno e clima sempre freddo. Ventoso per venti nord-orientali moderati. Clima asciutto e freddo!

Un caro saluto e un buon weekend come sempre da tutta la redazione!