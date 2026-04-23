Unitalsi: ad Assisi dal 24 al 26 aprile il Pellegrinaggio nazionale Giovani

"Un invito concreto a 'scoprirsi', lasciando andare il superfluo per ritrovare l’essenziale"

23 Aprile 2026 Associazionismo 69

Unitalsi: ad Assisi dal 24 al 26 aprile il Pellegrinaggio nazionale Giovani

Nell’anno in cui ricorrono gli ottocento anni dalla morte di San Francesco, l’Unitalsi propone ai giovani di tutta Italia un’esperienza intensa di riflessione, incontro e cammino condiviso: il pellegrinaggio Nazionale Giovani, che si terrà ad Assisi dal 24 al 26 aprile 2026. Un appuntamento che ritorna a grande richiesta e che vuole essere un invito concreto a “scoprirsi”, lasciando andare il superfluo per ritrovare l’essenziale, la propria dimensione spirituale e associativa, e il senso profondo dello stare insieme. L’evento è rivolto a giovani dai 14 ai 35 anni. Il pellegrinaggio si inserisce simbolicamente nel cuore della spiritualità francescana, proponendo un percorso scandito da temi forti e attuali, capaci di parlare alle nuove generazioni. Le giornate del pellegrinaggio saranno scandite ogni giorno da un tema di riflessione.

“Il Pellegrinaggio Nazionale Unitalsi Giovani 2026 – ha sottolineato Biancamaria Spada, Consigliere Nazionale e referente dei Giovani – si propone come un’esperienza unica di crescita, fede e amicizia, nel segno di San Francesco e del suo messaggio sempre attuale di pace e fraternità”. Un appuntamento atteso, un’occasione preziosa per mettersi in cammino insieme e vivere un’esperienza autentica di condivisione, fede e scoperta. Il tema di quest’anno, “Vieni e scopriti”, è un invito semplice ma profondo: lasciarsi incontrare, mettersi in ascolto e riscoprire ciò che conta davvero.

Foto di Gary Walker-Jones | via Unsplash

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