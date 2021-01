Vita selvatica ai tempi del lockdown: dal Mondo ad Assisi, conferenza sabato 30 gennaio

Dopo le attività di sostegno per contribuire alla mitigazione della crisi sociale causata dal Covid, la Società Fortini riprende alcune iniziative. Sabato 30 gennaio alle 21.30, in streaming suiu canali Facebook e Youtube dell’associazione, va in scena “Vita selvatica ai tempi del lockdown: dal Mondo ad Assisi”. “Tra i tanti effetti della limitazione dei movimenti e delle relazioni sociali imposte dalle misure di contenimento della pandemia, uno forse più marginale, ma comunque notato da una parte dei cittadini e osservato da zoologi e naturalisti, è quello del cambiamento dei comportamenti delle specie animali in prossimità dei centri abitati. Tutti – secondo la Società Fortini – abbiamo presenti le immagini e i video in cui cervi o cinghiali, lupi o orsi, scimmie o puma si inoltrano senza timore nelle città di tutto il mondo e lo stesso accade per le specie acquatiche che si riappropriano di spazi prima occupati dalla sola presenza antropica”.

Appunto queste le considerazioni da cui si muove “Vita selvatica ai tempi del lockdown: dal Mondo ad Assisi” con Francesco Petretti, esperto naturalista della trasmissione di RAI 3 Geo&Geo che parlerà appunto della fauna urbana. La seconda parte dell’incontro sarà invece incentrata su quanto rilevato nei comportamenti animali, in Umbria e nell’assisano. Ne parleranno Claudio Tiriduzzi, agronomo, dirigente Affari europei Regione Umbria, Federico Famiani, geologo, responsabile del Museo di Geopaleontologia del Parco del Subasio, Luigi Armentano, zoologo, Laura Cucchia ornitologa, responsabile del Bosco di San Francesco del FAI. Interviene Alberto Bettoli, presidente della Società A. Fortini, regia Gabriele Caldari e Laura Falcinelli, conduce Paolo Ansideri.

(La foto in evidenza è di Vittorio Pastorelli, uno dei due falconi avvistati ad Assisi)