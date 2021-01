Encomio solenne per tre agenti della polizia municipale di Bastia Umbra (foto)

La giunta di Bastia Umbra ha consegnato un encomio solenne all’appuntato Ombretta Lucarelli e agli agenti di Polizia Locale Nicola Cuppoloni e Marco Montanucci per “la rilevanza dell’operazione portata a termine, la capacità professionale dimostrata, le doti umane ed operative espresse e l’alto senso del dovere con cui hanno dato prestigio all’ Amministrazione Comunale di Bastia Umbra e a tutto il corpo di Polizia Locale”.

Il sindaco e la giunta comunale hanno preso la decisione di rilasciare l’encomio solenne dopo che la comandante del Corpo di Polizia Locale, Magg. Carla Menghella, ha ‘refertato’ le modalità dell’azione condotta dai tre agenti durante il servizio del 16 gennaio quando, con coraggio e determinazione presso un’abitazione privata di Bastia Umbra, mettendo a rischio la propria incolumità, gli agenti hanno salvaguardato i componenti di una intera famiglia.

Carabinieri e polizia, intervenuti per una lite in famiglia dopo la richiesta di aiuto di una madre stanca dei continui litigi con il figlio, hanno scoperto che quest’ultimo aveva in casa tre piante di marijuana, fertilizzanti e acceleranti per la crescita della piante, nonché tutti gli strumenti per la coltivazione e il taglio, pesatura e confezionamento della sostanza stupefacente. L’intervento, iniziato alle 16,00 si è potuto concludere solamente alle 3 del mattino successivo dopo che in collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri l’autore del gesto veniva tratto in arresto e condotto al Carcere di Perugia Capanne. Il Sindaco Paola Lungarotti, a nome della giunta comunale, in una lettera rivolta agli agenti, ha lodato “Il vostro coraggioso lavoro, con cui avete dimostrato capacità, spirito di gruppo e determinazione nell’ottenere la buona riuscita dell’intervento che la situazione vi richiedeva”.