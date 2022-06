Zamerri Bikers, da Modica ad Assisi pedalando per sostenere la donazione

Da Modica (RG) ad Assisi con un comune valore, la donazione di sangue. Nel pomeriggio di giovedì 16 giugno si è tenuto presso la sede dell’Avis Comunale di Assisi, in Piazza della Chiesa nuova, un incontro tra gli “Zamerri Bikers”, in rappresentanza dell’Avis Comunale di Modica, l’amministrazione comunale di Assisi, di cui sono stati portati i saluti dall’assessore Massimo Paggi, e l’Avis di Assisi “Franco Aristei”; tutti uniti per ribadire l’importanza, soprattutto in questo momento di grave carenza a livello nazionale, della donazione di sangue.

“Dopo due anni di pandemia che di fatto ha quasi bloccato qualsiasi trasferimento” ha dichiarato il capodelegazione degli Zamerri Bikers Gianluca Burderi “era importante dare un segnale di ripresa anche delle attività di sensibilizzazione alla donazione di sangue”. “Quest’anno con il gruppo degli Zamerri Bikers abbiamo scelto la bellissima Umbria toccando, con un percorso ad anello, alcuni dei borghi i più belli d’Italia: Orvieto, Città della Pieve, Assisi, Marmore, Spoleto.” Il tour ha visto coinvolti 5 amici Modicani: Franca Cerruto, Gianluca Burderi, Rosario Civello, Angelo Di Stefano, Carmelo Pulino, appassionati di cicloturismo.

Avis Assisi approfitta per ricordare come la donazione di sangue sia sicura. Le prenotazioni (obbligatorie) permettono agevolmente un accesso controllato alla locale Unità di Raccolta Sangue presso l’Ospedale di Assisi per le donazioni dalle 7,45 alle 10,20 di mattina di ogni giovedì e venerdì nonché dell’ultimo sabato del mese.

Si può facilmente prenotare al numero di telefono fisso 075.812025 il martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 oppure il giovedì e sabato mattina dalle 9 alle 12. Anche al cellulare/whatsapp 353.4313217 o via email [email protected] Via whatsapp o email è sufficiente indicare nome, cognome, data ed orario prescelti, si verrà eventualmente richiamati.

