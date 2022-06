Sequestra il motorino che avrebbe dovuto riparare e picchia il proprietario: denunciato

La vicenda risale al marzo scorso, quando i poliziotti del Commissariato di Assisi erano intervenuti a Bastia Umbra per la segnalazione del furto di un ciclomotore.

Un giovane aveva riferito agli agenti che un uomo, cittadino italiano classe 1998, al quale aveva affidato il ciclomotore per una riparazione non aveva inteso restituirglielo. Alla sua ulteriore richiesta di rientrare in possesso del mezzo, il 24enne aveva iniziato a colpirlo.

La vittima, un ragazzo italiano, una volta ricevute le cure mediche dai sanitari del complesso ospedaliero di Assisi, ha raccontato agli agenti che, dal mese di agosto del 2021, momento della consegna del motorino all’aggressore, aveva più volte dato al 24enne i soldi necessari per alcune riparazioni.

Nonostante il trascorrere del tempo e i soldi corrisposti, il ragazzo non aveva ottenuto la riconsegna del motorino. All’ennesima richiesta di rientrare in possesso del proprio mezzo, il giovane si è visto aggredire dal 24enne al punto da richiedere l’intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, effettuati tutti gli accertamenti del caso, hanno deferito l’aggressore all’Autorità Giudiziaria per i reati di truffa e lesioni personali.

