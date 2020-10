Coronavirus in Umbria, oggi +84 contagi: c’è una nuova vittima, è di Assisi

C’è purtroppo una nuova vittima da coronavirus in Umbria. Si tratta, secondo la dashboard della Regione, di uno dei pazienti originari di Assisi ricoverati in ospedale. La vittima è un 92enne, ricoverato da alcuni giorni a Città di Castello. È l’87esima persona che muore per problemi collegati al Covid. In tutta la regione i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore sono 84 su quasi 2.400 tamponi processati.

Le persone attualmente contagiate dal Coronavirus in Umbria sono 868, con 28 umbri che sono stati dichiarati guariti nell’ultimo giorno. In isolamento domiciliare nella regione ci sono oltre 2900 persone. Cinquantotto i ricoveri in ospedale distribuiti tra Perugia (24), Terni (23), Città di Castello (8) e Foligno (2). Stabili le persone in terapia intensiva, quatto a Perugia e quattro a Terni. Ventotto infine le persone guarite dal coronavirus in Umbria, con il bilancio da inizio pandemia che ha raggiunto quota 1.951 guariti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 2.906 i casi totali di positività al coronavirus, 1951 i guariti, 87 i decessi e 221.146 i tamponi eseguiti. Sono 868 gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Nello specifico del comprensorio per quanto riguarda il coronavirus in Umbria, ad Assisi rispetto a ieri ci sono 8 positivi in più; in totale sono 32 le persone attualmente positive, con 95 casi positivi in totale, 62 guariti e due persone purtroppo decedute. Sessantuno i guariti in totale, 31 le persone in isolamento contumaciale; una persona è ricoverata in terapia intensiva. “Purtroppo a partire da agosto ad Assisi si sono registrati numeri di questo ordine di grandezza, anche a causa dei cluster verificatisi nelle comunità religiose”, scrive il sindaco di Assisi, secondo cui al momento, dei 32 positivi attuali, 1 risulta ospedalizzato e 3 sono domiciliati al di fuori del Comune. Escluso il caso ospedalizzato, i contagiati ad Assisi sono tutti asintomatici o lievemente sintomatici. Il numero di casi positivi registrato nella frazione di Petrignano, pari a 13 persone su 3365 abitanti, ha destato attenzione, ma è bene sottolineare, come fatto dalle autorità sanitarie, che non c’è al momento nessuna indicazione di costituzione di zona rossa – ordinanza che peraltro viene fatta dalla presidenza della Regione – e che si tratta di contagi che, a Petrignano come nel resto del comune, si sono diffusi soprattutto negli ambiti famigliari, come succede a livello nazionale”.

“Visto l’attuale andamento dei contagi e la diffusione del virus anche nel nostro territorio, raccomandiamo la dovuta cautela e l’assoluto rispetto delle regole imposte dalle autorità competenti. Le misure di prevenzione devono essere osservate anche nell’ambito familiare, con la massima attenzione. Purtoppo oggi si registra ad Assisi anche il decesso di un anziano che era stato ricoverato in ospedale a seguito del covid. Come Amministrazione ci stringiamo alla famiglia con le più sentite condoglianze. Il gesto di amore più grande che possiamo fare per i nostri cari in questo momento è quello di osservare le regole di prevenzione.”

Tornando ai dati del coronavirus in Umbria a livello comprensoriale, quattro le persone positive in più a Bastia Umbra: 46 gli attualmente positivi, 96 i casi positivi in totale, con 49 guariti, 7 ricoverati totali, un decesso e 39 persone in isolamento contumaciale. A Cannara c’è una persona attualmente positiva, 7 invece a Bettona.

(Aggiornamento delle 16.51)