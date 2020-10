Assisi nel XX secolo, visita guidata domenica 11 ottobre 2020

Domenica 11 ottobre alle ore 10:30 e alle ore 16:30 AGTU propone Assisi nel XX Secolo, tour già programmato in altra data e annullato causa maltempo. Assisi nel XX secolo è la città di cui non si parla, oscurata da quella medievale, ma è da lì, da quell’anima antica che rinasce.

“Riproponiamo – si legge in una nota dell’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria – il progetto di Fortini, Podestà e anima di Assisi per vari decenni, iniziando dal Convitto, che sottolinea la volontà di offrire alla città l’opportunità di una crescita culturale ed economica e vedremo, poco distante, una casa che rinasce su importanti resti romani. La Piazza del Comune si mostra rinnovata con forme antiche e dotata del posto telefonico pubblico, necessario in una città che si apre al mondo. Scendendo in via San Francesco noteremo gli interventi su abitazioni private e la Chiesa dell’Immacolata, l’unica presente in zona oltre alla Basilica del Santo. Infine l’Hotel Windsor Savoia, uno degli alberghi sorti per ospitare i turisti attratti da Assisi, anche grazie alle numerose cartoline e iniziative che ne veicolano l’immagine persino oltreoceano”.

Appuntamento alle ore 10:30 e alle ore 16:30

a Piazza Matteotti presso il Convitto

Costo: 8,00€ a persona

Per info e prenotazioni

AGTU Associazione Guide Turistiche dell’Umbria:

075.815228

339.3390103

[email protected]