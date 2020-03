Coronavirus in Umbria, 164 positivi: il bollettino del 16 marzo

Coronavirus in Umbria, 164 positivi, sempre 4 i guariti e quasi 2000 persone in osservazione: è il bollettino del 16 marzo dai dati aggiornati alla mezzanotte del 15 marzo, 164 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre 4 pazienti sono guariti.

Correlato: Coronavirus ad Assisi, primo caso: è una persona già in isolamento: da stasera (lunedì 16 marzo) la sanificazione stradale

Nella provincia di Perugia i positivi sono 104 e 60 in quella di Terni: sono ricoverati in 45, di cui 29 nell’ospedale di Perugia e 16 in quello di Terni. Dei 45 ricoverati, 15 sono in terapia intensiva, 7 nell’ospedale di Perugia e 8 in quello di Terni. Le persone in osservazione per possibili casi di Coronavirus in Umbria sono 1995: di questi, 1428 sono nella provincia di Perugia e 567 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 14 marzo, sono stati eseguiti 1093 tamponi. Sempre alla stessa data risultano 420 soggetti usciti dall’isolamento di cui 287 nella provincia di Perugia e 133 in quella di Terni.

Questo invece il bollettino di ieri in Italia: Sono 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 369 in più di ieri. Così il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. “Dei 20.603 casi positivi in Italia al coronavirus – ha aggiunto Borrelli – 9.268 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 1.672 sono in terapia intensiva. “Rimane ferma la percentuale del 10% di pazienti in terapia intensiva”.