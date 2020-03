Coronavirus in Umbria, 197 positivi: bollettino del 17 marzo e la mappa città per città

Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 16 marzo, 197 persone risultano positive al coronavirus in Umbria, mentre 4 pazienti sono guariti (uno di questi è di Bastia Umbra, come informa il sindaco, Paola Lungarotti) e 1 è deceduto. Dei 197 pazienti 5 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 129 e 63 in quella di Terni: sono ricoverati in 57 (3 di questi sono di fuori regione), di cui 36 nell’ospedale di Perugia e 18 in quello di Terni. Dei 57 ricoverati, 21 sono in terapia intensiva, 11 nell’ospedale di Perugia e 10 in quello di Terni.

Le persone in osservazione per sospetta positività al coronavirus in Umbria sono 2196: di questi, 1548 sono nella provincia di Perugia e 648in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 16 marzo, sono stati eseguiti 1287 tamponi. Sempre alla stessa data risultano 462 soggetti usciti dall’isolamento di cui 323 nella provincia di Perugia e 139 in quella di Terni.

Per quanto riguarda la mappa del coronavirus in Umbria, città per città, nel comprensorio i casi sono uno ad Assisi e quattro a Bastia (dove come detto si registra anche un guarito), due a Valfabbrica. E poi ancora, due ad Acquasparta, due a Baschi, uno a Cascia, sei a Castiglione del Lago, sette a Città della Pieve, nove a Città di Castello, due a Corciano, uno a Deruta, uno a Fratta Todina, due a Gubbio, uno a Magione, Marsciano, Montecastrilli, Norcia, Pietralunga, San Giustino, Spoleto e Todi, due a Narni, Porano, San Gemini, Stroncone e Umbertide, sei a Orvieto, 53 a Perugia (* ma il dato è comprensivo anche dei ricoverati all’ospedale di Perugia; nel solo Comune sono 27), 42 a Terni. I guariti, invece, sono due a Perugia, uno a Foligno e uno a Bastia Umbra.

(Mappa aggiornata alla mezzanotte di ieri)

Per quanto riguarda l’Italia, nel bollettino di ieri si registrano 2470 nuovi positivi, meno di ieri quando l’aumento su base giornaliera era stato di 2.853. Complessivamente sono 23.073 i malati di coronavirus. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 27.980. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile, il quale ha specificato, in merito ai nuovi positivi, che mancano alcuni dati anche se ha parlato di un “cauto ottimismo”.

“È un numero al ribasso anche se non sono presenti i dati della Puglia e della provincia di Trento. Ma il trend è al ribasso, come anche in Lombardia. Registriamo questo dato”. Borrelli ha poi aggiunto che le vittime sono 349, 19 meno di ieri. Complessivamente i morti sono 2158. Sono 2.749 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus, 414 in più di ieri, quando il dato giornaliero di 369.