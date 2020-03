Incidente sul lavoro a Castelnuovo di Assisi, 66enne ricoverato a Perugia (foto+video)

È stato soccorso con l’eliambulanza il 66enne rimasto vittima di un incidente sul lavoro tra Rivotorto e Castelnuovo di Assisi. Martedì 17 marzo 2020 un agricoltore della zona è rimasto incastrato sotto la motozappa, una sorta di trattorino a quattro ruote, con cui stava lavorando la terra nei pressi di casa sua. La zona è quella di via del Paradiso. (Continua dopo il video dei soccorsi)

Per cause ancora in corso di accertamento il trattorino si sarebbe ribaltato: l’uomo è rimasto cosciente e a dare l’allarme è stata la sua famiglia. Sul posto i vigili del fuoco, e l’elisoccorso del 118. Sul fatto indagano le forze dell’ordine. L’uomo è stato portato d’urgenza a Perugia, dove sono in corso le valutazioni del suo quadro clinico.

Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco relativamente all’incidente sul lavoro a Castelnuovo di Assisi, la squadra di Assisi è intervenuta intorno alle 10.45 nella frazione assisana per un soccorso persona. Si trattava di un uomo del ’54, finito con le gambe sotto una attrezzatura agricola, mentre stava effettuando dei lavori nei campi. Soccorso e stabilizzato, è stato elitrasportato in ospedale. Sul posto anche elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli.

