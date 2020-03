Coronavirus in Umbria, 247 positivi, salgono purtroppo a 2 i morti. Il bollettino del 18 marzo

Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 17 marzo, 247 persone risultano positive al coronavirus in Umbria, mentre un altro paziente è deceduto, sale così a 2 il numero dei morti. I guariti al momento restano 4. Dei 247 pazienti 9 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 164 e 74 in quella di Terni: sono ricoverati in 75 (3 di questi sono di fuori regione), di cui 53 nell’ospedale di Perugia e 19 in quello di Terni. Dei 75 ricoverati, 21 sono in terapia intensiva, 11 nell’ospedale di Perugia e 10 in quello di Terni.

Le persone in osservazione sono 2210: di questi, 1549 sono nella provincia di Perugia e 661 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 17 marzo, sono stati eseguiti 1615 tamponi. Sempre alla stessa data risultano 648 soggetti usciti dall’isolamento di cui 492 nella provincia di Perugia e 156 in quella di Terni.

Oltre ai dati del Coronavirus in Umbria, questo il bollettino in Italia. Martedì 17 marzo in Italia sono stati registrati 2.470 nuovi positivi, meno di domenica quando l’aumento su base giornaliera era stato di 2.853. Complessivamente sono 23.073 i malati di coronavirus in Italia. Il numero dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è arrivato a 27.980. I pazienti in terapia intensiva sono 1.851 ovvero 179 in più rispetto a domenica. C’è stato inoltre un nuovo e netto aumento del numero delle persone controllate e denunciate per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” durante i controlli sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus. Nella sola giornata di lunedì, secondo l’ultimo report diffuso dal Viminale, sono state 7.890, il 13,5% in più rispetto alle 6.951 del 15 marzo. Sempre ieri, le persone complessivamente controllate in tutta Italia sono state 172.720.