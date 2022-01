Marco Genna dall’Alberghiero di Assisi a Masterchef Romania

Specializzato in sala e bar, coltiva da sempre la passione per la cucina: vive in Romania dopo aver sposato la moglie Ana

Arriva dall’Alberghiero di Assisi uno dei protagonisti di Masterchef Romania. Lui è Marco Genna, origini siciliane, nato a Mazara del Vallo 36 anni fa e formatosi professionalmente in Umbria proprio nella città Serafica. Cresciuto nella sua formazione scolastica all’Istitituto Alberghiero di Assisi, fra i più importanti in Italia per il settore, dove si è specializzato in sala e bar. Fin da giovane ha coltivato la sua passione per la cucina.

Marco Genna da giovedì 13 gennaio è ufficialmente entrato nella cucina di Masterchef Romania: “Emozioni… Una sensazione unica davanti ai 3 chef di altissimo calibro! Preparati per altre sorprese! Ci vediamo nella prossima tappa. Baci & Abbracci” – ha commentato dal suo profilo Facebook Marco Genna.

Marco Genna è italiano e vive da anni in Romania dopo aver sposato Ana, sua moglie, una cliente del suo locale con la quale insieme sono tornati nel paese d’origine della donna che ama, Cluj Napoca. Ora lui, dopo la formazione professionale all’Istituto Alberghiero di Assisi e le successive esperienze professionali, lavora per un rinomato ristorante italiano, come aiutante in cucina. Ha la passione per i fornelli nonostante sia specializzato in sala e bar. Sua moglie Ana lo ha indirizzato verso Masterchef ed il sogno adesso è diventato finalmente realtà.

