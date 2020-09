Melancholia da Foligno a X Factor: la band umbra conquista giudici e pubblico

Protagonisti in due occasioni al Beerock di Viole di Assisi: sono Benedetta Alessi, Fabio Azzarelli e Filippo Petruccioli

Melancholia, la band umbra conquista X Factor. Due volte protagonisti negli anni scorsi al Beerock di Viole di Assisi, dove hanno suonato sul palco della nota kermesse estiva che si tiene nella piccola frazione alle porte della città Serafica. “Che bomba, ci avete stregato ragazzi”. Così al termine dell’esibizione i quattro giudici del programma di punta di Sky. L’esibizione di giovedì sera del gruppo musicale sul palco del famosissimo talent show è stata un vero successo. Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone e Hell Raton, sono stati conquistati dal trio composto dalla cantante Benedetta Alessi, Fabio Azzarelli al synth e drum machine e Filippo Petruccioli alla chitarra ha presentato l’inedito “Leon”.

Quella dei tre ragazzi di Foligno è apparsa fin da subito una performance convincente: “quattro sì” della giuria ed il conseguente superamento delle audizioni. “Siete unici – hanno commentato ci giudici – roba che in un talent non si trova quasi mai. Fortuna che qui ad X Factor ci presentano persone come voi”.

Il percorso del trio folignate ad X Factor 2020 va avanti. I Melancholia sono nati a Foligno nel 2016 e nel 2018 hanno girato il loro primo videoclip dal titolo “Black Hole” a Dublino. Molto conosciuti nella città della Quintana, si sono già aggiudicati la vittoria all’Emergenza Festival e nel contest mondiale Taubertal Open Air Festival, che si è svolto in Baviera, esibendosi di fronte a migliaia di persone. Produzione tutta umbra con Urban Record, Mauro Formica e Melancholia.