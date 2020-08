Migranti arrivati in Umbria si allontanano dalle strutture: casi anche ad Assisi

Migranti in fuga, anche da Assisi. Poco meno di una cinquantina di migranti nordafricani appena trasferiti in Umbria dalla Sicilia si sono allontanati a piedi nella notte. Tutte le persone erano risultate negative ai test sierologici per il Covid-19. Secondo le prime informazioni, almeno una ventina di questi sarebbero fuggiti da una struttura gestita dall’Arci, struttura a Rivotorto di Assisi; due di loro sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine. In tutto – salvo pochi che hanno preferito restare – gli allontanamenti volontari avvenuti nella notte fra sabato e domenica hanno riguardato circa 40 persone, precedentemente risultate negative ai test sierologici per il Covid-19.

Stando a quanto scrive Umbria24.it, “Dalla struttura di Assisi l’allontanamento è avvenuto circa alle due di notte, mentre l’accoglienza è avvenuta tra le 18 e le 19 di sabato. Gli operatori presenti nella struttura hanno provato a convincere gli ospitati a non allontanarsi e ad attenersi agli obblighi impartiti. Ma, in maniera composta, si sono allontanati volontariamente. In tempo reale sono state informate le forze dell’ordine di quanto accaduto. I soggetti ospitati non sono in regime di restrizione”. Come detto, due dei migranti in fuga dall’assisano sono stati rintracciati.

A Terni, invece, secondo l’Ansa, sono 19 su 20 i migranti che si sono allontanati. Hanno lasciato a piedi la struttura nella notte dopo avere cenato. Una volta rintracciati – secondo quanto si è appreso dalla Questura di Terni – verranno sottoposti alle procedure previste per i clandestini. L’intero gruppo degli stranieri era arrivato ieri in Umbria con un unico autobus dalla Sicilia. Nei giorni scorsi altri 25 migranti si erano allontanati da una struttura di accoglienza di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, appena arrivati da Agrigento.