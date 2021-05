Miss Mamma Italiana 2021, tra le aspiranti anche una mamma di Spello e una di Terni

C’è anche una mamma di Spello, Graziella Ponti, tra le aspiranti “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Una mamma ternana ha invece vinto le selezioni svoltesi a Cervia: è Francesca Ciuffatelli, 32 anni, addetta alle vendite, mamma di Giulia, 8 anni.

Nel corso delle selezioni svoltasi a Cervia, presieduta dal Sindaco della Città Massimo Medri e dal Presidente Nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, la Ciuffatelli ha guadagnato l’accesso direttamente alla Finale Nazionale del concorso anno 2021 (che è divisa in tre fasce di età). “Miss Mamma Italiana Gold Arianne” Graziella Ponti, 50 anni, personal chef, di Spello (Perugia), mamma di Valentina di 30 anni e delle gemelle Laura ed Aurora, di 18 anni, ha guadagnato il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali di Miss Mamma Italiana 2021.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

