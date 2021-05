Pietro Trubbianelli aka Tafa 2712: ha origini angelane la nuova promessa della musica

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci via Facebook a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio a una giovane promessa della musica, Pietro Trubbianelli aka Tafa 2712).

(S.B./F.P.) C’è un giovane di origini angelane Pietro Trubbianelli dietro al progetto Tafa 2712, che con il suo “Non torni mai” uscito il 23 maggio sulle maggiori piattaforme digitali, sta facendo furore. “E – anticipa l’entourage del ragazzo – è solo il primo di molti pezzi che usciranno”.

Il nome artistico Tafa 2712 scelto da Pietro Trubbianelli deriva dalla perdita della mamma Matilde (“27-12 la data fatale”, spiega) Tafa in lingua giamaicana sta per rinascita. “Dal triste evento – dice ancora l’entourage del giovane – Pietro ha reagito e trovato nuova linfa e ispirazione per i tuoi testi. Una ‘penna’ inesauribile con spunti spesso autobiografici. Il disagio della quotidianità che si ritrova nell’adolescenza dei suoi 17 anni”.

Pietro Trubbianelli ha iniziato col genere Trap, oggi molto ascoltato e diffuso fra i ragazzi, ora sta evolvendo verso altri generi. Punto di forza la scrittura dei testi di Tafa 2712 che sono “solo apparentemente leggeri, ma trattano spesso temi forti e hanno diverse sonorità: rap e r&b, disco o tecno. La musica è ‘funzionale’ al suo linguaggio. Grazie alle nuove tecnologie – anticipa il suo staff – è in arrivo una feat con una giovane cantante russa. Il suo produttore stravede per il giovane la cui famiglia, da parte del padre, è angelana doc”. E l’invito è solo uno: “State sintonizzati!”.

© Riproduzione riservata