Non si allentano le misure restrittive: lockdown prorogato fino a Pasquetta

Non si allentano le misure restrittive: il lockdown è prorogato fino al 13 aprile. “Non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive e di far venir meno i disagi”, l’annuncio di Giuseppe Conte, secondo cui “Siamo in stretto contatto con il Comitato scientifico che ci dice che cominciano a vedere miglioramenti. Ma l’attuale regime delle misure è prorogato fino al 13 aprile”.

Questo non significa che il 14 aprile sarà un liberi tutti. “Se i dati si consolideranno ci potrà essere un allentamento delle misure, ma non si può dire avverrà il 14 aprile”, ha tenuto a precisare il premier. “Ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sacrificio – ha aggiunto – ma se noi smettessimo di rispettare le regole e allentassimo le misure tutti gli sforzi fatti sarebbero vani. Saremmo costretti a ripartire di nuovo”, ossia richiudendo tutto come da metà marzo.

Il premier ha anche ricordato a “quelle persone che non rispettano le regole, una sparuta minoranza” che “le sanzioni sono severe e le multe sono onerose. “Non ci possiamo permettere che l’irresponsabilità di alcuni rechino danni a tutti”, ha aggiunto. “Mi dispiace che le misure restrittive comprendano anche la Pasqua – il personale dispiacere del premier – un momento di serenità e condivisione che vivremo purtroppo, lo dico con dispiacere persone, con questo regime restrittivo. Questo ci consentirà di iniziare a valutare una prospettiva. Se i dati si consolideranno ci potrà essere un allentamento delle misure, ma non si può dire avverrà il 14 aprile. Quando gli esperti ce lo diranno, entreremo nella fase 2 di allentamento graduale, del convivere con il virus. La fase 3 il ripristino della normalità, dell’uscita dall’emergenza, della ricostruzione, del rilancio della vita sociale ed economica”.

Il premier ha anche chiarito che “Non abbiamo affatto autorizzato l’ora del passeggio coi bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l’ accompagno di un bambino. Ma non deve essere l’ occasione di andare a spasso e avere un allentamento delle misure restrittive. Rimane il regime di vincoli che abbiamo predisposto. È in atto con la comunità scientifica la possibilità di valutare, per quelli che hanno superato la malattia, come recuperarli alla piena operatività. Ma per ora – ha concluso Conte – non cambia nulla”.