Ora solare 2025-26, stanotte si cambia e si dorme un’ora in più

È di nuovo il momento del cambio dall’ora legale all’ora solare. La risposta alla domanda quando torna l’ora solare 2025-26a è… stanotte, ossia la notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025: alle 3 bisognerà spostare un’ora indietro gli orologi che non ci ‘pensano’ da soli. L’ora solare resterà poi in vigore fino a domenica 29 marzo 2026.

Questa notte, grazie al cambio dall’ora legale all’ora solare 2025-26, potremo dormire 60 minuti in più, recuperando quanto perso a fine marzo scorso, quando avvenne il cambio contrario, dall’ora solare a quella legale. Come detto le lancette andranno posizionate un’ora avanti il prossimo 29 marzo. Il passaggio sarà fatto dalle ore 2 di notte, che diventeranno le 3: per quella notte si dormirà un’ora in meno, ma ci sarà più luce durante durante l’arco dell’intera giornata.

Secondo i dati di Terna, in questi mesi di ora legale il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 310 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 120 mila famiglie. Il dato si traduce in un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro. Dal 2004 al 2025, secondo l’analisi di Terna, il minor consumo di energia elettrica per l’Italia dovuto all’ora legale è stato complessivamente di oltre 12 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2,3 miliardi di euro.

