Bando per dirigente tecnico, Cicogna e Cavallucci: “Sembra fatto per qualcuno già interno, si faccia chiarezza”

Il Consigliere Comunale Eolo Cicogna, Capogruppo della Lista “Eolo Cicogna Sindaco”, unitamente al Consigliere Giancarlo Cavallucci, ha presentato una nuova interrogazione consiliare che solleva pesanti dubbi sulla gestione della cosa pubblica da parte dell’attuale Amministrazione. Questa volta nel mirino c’è il bando per dirigente tecnico pubblicato il 15 ottobre scorso. “Non è un normale concorso pubblico”, denuncia Cicogna, “ma un concorso completamente riservato che esclude a priori qualsiasi candidato esterno. Sembra fatto apposta per garantire il posto a qualcuno che sta già dentro il palazzo”.

Il problema è semplice da capire: la legge prevede che nei concorsi pubblici si possa riservare al massimo la metà dei posti al personale interno, ma qui hanno fatto un concorso interamente riservato. “È come se organizzassi una gara di appalto e poi la riservassi solo ai miei amici”, spiega con un esempio pratico il Capogruppo. “Quello che emerge è sempre lo stesso modo di fare”, attacca Cicogna collegando questo episodio alla sua precedente battaglia sul mercatino. “Prima abbiamo scoperto come abbiano lasciato che la Pro Loco non pagasse per anni oltre 27.000 euro di tasse, violando i loro stessi regolamenti. Ora scopriamo che quando devono assumere qualcuno, le regole si piegano di nuovo per fare un favore a chi sta dentro. È un sistema che non può funzionare e non deve proseguire: si scrivono le regole quando servono per far vedere che tutto è in ordine, poi le si calpesta quando bisogna accontentare qualcuno. Intanto i cittadini onesti pagano le tasse e rispettano le regole, mentre chi ha le conoscenze giuste ottiene quello che vuole”.

Il Capogruppo non usa mezzi termini sul Bando per dirigente tecnico: “Questa Amministrazione tratta il Comune come se fosse casa sua. Prima si decide chi deve vincere, poi si scrive il bando su misura. È il classico metodo della raccomandazione mascherata da burocrazia. I cittadini di Assisi devono sapere che, quando c’è un posto pubblico da assegnare, dovrebbe vincere il più bravo, non chi ha le amicizie giuste. Invece qui sembra che abbiano già deciso tutto in anticipo, escludendo chiunque venga da fuori. Quello che vediamo è una gestione completamente clientelare della cosa pubblica”, continuano Cicogna e Cavallucci. “Non si governa nell’interesse di tutti, ma per fare favori agli amici. Il risultato? Chi sta dentro il palazzo ha sempre ragione, chi sta fuori può anche essere più bravo ma non conta nulla”.

“È lo stesso metodo del mercatino: si chiude un occhio quando non si pagano le tasse se sei amico dell’Amministrazione, si scrive un concorso su misura quando bisogna sistemare qualcuno. Sempre la stessa musica”.

“Non ci fermeremo qui”, annunciano Cicogna e Cavallucci. “Dopo aver portato alla luce il caso dei 27.000 euro non riscossi, ora denunciamo questo nuovo episodio. I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi e come vengono prese le decisioni che li riguardano”. “Assisi non può essere governata come il feudo di qualcuno. Quando ci sono posti pubblici da assegnare, devono prevalere i criteri della meritocrazia e vincere i più bravi, non gli amici di chi è vicino all’amministrazione. Quando qualcuno non paga le tasse, deve pagare come tutti gli altri, non può essere protetto perché fa comodo politicamente ed elettoralmente”. I consiglieri Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci ribadiscono il proprio impegno: “Continueremo a controllare e a denunciare ogni irregolarità. I cittadini meritano un’amministrazione trasparente, che rispetti le regole e che governi nell’interesse di tutti, non solo degli amici”. “La nostra battaglia è per una Assisi dove le regole valgono per tutti, dove i concorsi li vincono i più bravi e dove chi non paga le tasse viene fatto pagare. È una battaglia di civiltà e di giustizia che porteremo avanti senza sconti per nessuno”.

