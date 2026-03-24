Referendum sulla riforma della giustizia, FI Assisi: “Prevale la vocazione di centrodestra”

Bisogna "ripartire dal basso, tornare nelle piazze ed ascoltare le persone"

24 Marzo 2026 Attualità Glocal, Politica 320

Referendum sulla riforma della giustizia, FI Assisi: “Prevale la vocazione di centrodestra”

Al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in Italia ha vinto il No con circa il 54 per cento, mentre il Sì ha ottenuto più o meno il 46 per cento. Bocciata quindi la riforma sulla magistratura promossa dal governo di Giorgia Meloni, ma da Forza Italia Assisi si vede il bicchiere mezzo pieno. Perché il No in Umbria vince “solo” in 38 Comuni su 92 e tra questi non c’è Assisi.

Roberto Falce Forza Italia Assisi presidente del Comitato per il Si di Assisi nonostante il rammarico per il risultato nazionale esprime soddisfazione per il risultato locale pari al 54 %. “Nel comune a guida PD e città di provenienza della Presidente della Regione rossa”, secondo Forza Italia, “al referendum prevale la vocazione di centrodestra della cittadinanza. È necessario saper interpretare l’estrazione politica che sempre è stata prevalente nel Comune di Assisi. Il risultato delle ultime amministrative è stato viziato dagli elettori moderati di centrodestra che non si sono riconosciuti nel progetto elettorale”.

“Questa volta l’intervento a gamba tesa del livello regionale non si è osservato nel Comune di Assisi dove non c’è stata nemmeno una manifestazione ad Assisi né locale né regionale a favore del NO. Anche dal mondo dei social non è apparsa ad Assisi una attività frenetica come è sempre avvenuto negli ultimi anni. Nessuna riunione dell’ultima ora, nessuna chiamata al voto dell’ultimo minuto, nessuna promessa elettorale e così la popolazione si è espressa senza filtri! È necessario ripartire dal basso, tornare nelle piazze ed ascoltare le persone. Assisi merita di più occorre che tutte le persone moderate di buona volontà sappiano aggregare intorno ad un progetto unitario quello che Assisi da sempre richiede: competenza, professionalità, dedizione e spirito di servizio”

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