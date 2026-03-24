Agli Instabili gli spettacoli finali Laboratori di teatro adulti 2025/26

Al Piccolo Teatro degli Instabili è in arrivo la ricca presentazione degli spettacoli finali dei Laboratori di Teatro 2025/26!

Prima dello spettacolo di chiusura della Stagione Teatrale con Dalal Suleiman in “Un dettaglio minore”, che si terrà giovedì 9 Aprile alle ore 21:15, ci saranno infatti ben 5 spettacoli finali dei Laboratori di Teatro per Adulti/Ragazzi/Bambini. “Si tratta di cinque esperimenti estremamente originali che coinvolgono oltre 80 Allievi/Attori e Allieve/Attrici. I tre Laboratori dedicati agli Adulti (“Gioia collettiva” è stato il titolo del progetto) condotti da Samuele Chiovoloni, hanno visto la collaborazione – durante questi mesi – di altri professionisti come Francesco Bolo Rossini (attore e regista), Paolo Rosini (danzatore e performer) e Mariangela Berazzi (cantante e attrice) che hanno tenuto delle lezioni specifiche facendo sperimentare agli allievi, ulteriori linguaggi performativi. Il Laboratorio dei Ragazzi ha visto, nella prima parte, la collaborazione di Giuseppe Albert Montalto (autore), mentre il Laboratorio Bambini, condotto nel primo trimestre da Caterina Fiocchetti (attrice e formatrice), è attualmente tenuto da Giulia Zeetti (attrice e cantante) con la collaborazione di Andrea Volpi (attore). Un team di artisti incredibili che garantiscono ogni anno, un’altissima qualità delle proposte e il pieno di iscritti” – conclude la direttrice artistica Fulvia Angeletti.

Si comincerà martedì 24 Marzo ore 21:15 con “August, die she must” del gruppo serale del Lunedì (Adulti), per proseguire poi giovedì 26 Marzo ore 21:15 con “Venus & Mars” del gruppo del Martedì e si chiuderà venerdì 27 Marzo alle ore 21:15 con “Love, Love, Love” del gruppo pomeridiano del Martedì. Tutti e tre gli spettacoli dei Laboratori di Teatro 2025/26 sono a cura dell’autore e regista Samuele Chiovoloni che ne ha curato l’adattamento drammaturgico e che così ci racconta il progetto: “Abbiamo deciso di affrontare la rappresentazione di opere complesse che potessero mettere alla prova i partecipanti del laboratorio. Sono commedie strane, atipiche, molto amare e scabrose. Storie che raccontano universi altamente conflittuali nei quali le dimensioni di affettività e aggressività sono inscindibili.

“August, must she die” racconta la degenerazione di una famiglia soggetta all’abuso di alcolici e farmaci. Dalla scomparsa del capofamiglia emergeranno le tensioni fra le sorelle e la madre fino all’emersione di un segreto fatale. I protagonisti di “Venus and Mars” fanno esperienza di un triangolo amoroso che risulterà doloroso per tutte le parti in causa. Un ragazzo dall’orientamento sessuale in bilico si trova conteso dal suo compagno di una vita e dalla passione travolgente per una giovane donna. Infine, “Love, Love, Love” esplora la vita di una coppia (e successivamente di una famiglia) nel corso di tre generazioni. Lo spettacolo racconta l’arco di due soggetti irriducibili che fanno del proprio amore, fortemente conflittuale, una potente ragione d’esistere.

Mercoledì 1°Aprile ore 18:30 gran divertimento con i bambini e le bambine del Laboratorio di Teatro “Piccoli Attori crescono” a cura di Giulia Zeetti con la collaborazione di Andrea Volpi che si cimenteranno in “Il piccolo principe”, A partire dal celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry, i bambini e le bambine del Corso di Teatro del Piccolo Teatro degli Instabili, hanno ideato uno spettacolo divertente e delicato in cui a turno interpretano il piccolo principe che nel visitare pianeti e asteroidi, incontra personaggi buffi e strampalati: il lampionaio, la donna d’affari, il re, la geografa…. Dai loro dialoghi surreali emergono i difetti e le stramberie del mondo dei grandi a cui il Piccolo Principe ricorda: ” tutti gli adulti un tempo sono stati bambini, ma pochi di essi se lo ricordano.”

Venerdì 10 Aprile alle ore 19:00 sarà la volta infine dei Ragazzi del Laboratorio di Teatro condotto da Massimiliano Burini (autore, attore e regista) che così ci introduce al lavoro finale dal titolo “DNA” tratto da Denis Kelly: “Con un gruppo di ragazze e ragazzi straordinari, anche quest’anno abbiamo deciso di continuare ad indagare l’universo della drammaturgia contemporanea che li riguarda. DNA di Dennis Kelly è un thriller psicologico feroce e asciutto che esplora le dinamiche del branco, il bullismo e la moralità adolescenziale. La critica lo definisce un’opera “nera” e potente, priva di adulti, che svela la violenza latente, il conformismo e l’assenza di empatia, spesso paragonato a “Il signore delle mosche” per la sua rappresentazione della crudeltà infantile. In questo lavoro i ragazzi svelano un lato del loro universo di possibilità, di una società che li abbandona privandoli di riferimenti positivi e lasciandoli in balia di loro stessi.”

L’ingresso a tutti gli spettacoli dei Laboratori di Teatro 2025/26 è a offerta libera

Martedì 24 Marzo ore 21:15 “August, die she must” a cura di Samuele Chiovoloni

(Adulti) con:

Gina Ambrosi, Ombretta Baglivo, Stella Bastianelli, Matteo Berti, Anna Bertinelli, Lucia Betti, Susanna Caponi, Vincenzo Celia, Luca Chiavini, Mattia Comparozzi, Lucia De Feo, Lavinia Fioretti, Davide Iuston, Michele Leombruni, Nicola Mariuccini, Gabriele Massei, Anna Laura Matarangolo, Monica Mecocci, Agnese Paparelli, Chiara Santarelli, Elena Vignati.

Giovedì 26 Marzo ore 21:15 “Venus & Mars” a cura di Samuele Chiovoloni

(Adulti) con:

Miguel Andrade, Matteo Borrini, Chiara Buzzi, Marta Carloni, Giacomo Casagrande, Barbara Chianella, Andrea Gentili, Francesca Leila, Andrea Martini, Federico Papalia, Costanza Pennaforti, Gianmarco Ranocchia, Filippo Rimatori, Davide Santucci, Caroline Smith, Rosaria Vergani.

Venerdì 27 Marzo ore 21.15 “Love, Love, Love” a cura di Samuele Chiovoloni

(Adulti) con:

Francesco Arditi, Francesco Barbaro, Valentina Boriani, Massimo Capriello, Stefano Cesca, Laura Ciammarughi, Vanessa Cuccagna, Irene Di Liberto, Johnny Erba, Leonardo Laloni, Cristina Marini, Federica Marini, Daria Virginia Massi, Giovanni Sacco, Alice Zingaretti.

Mercoledì 1° Aprile ore 18:30 “Il piccolo principe” a cura di Giulia Zeetti con la collaborazione di Andrea Volpi

(Bambini) con:

Teresa Bernardini, Adele Fiorucci, Gregorio Lazzari, Eleonora Mancinelli, Viola Mancinelli, Giordano Muccino, Enea Passeri, Alice Piccioni, Federico Vignati.

Venerdì 10 Aprile ore 19:00 “DNA” a cura di Massimiliano Burini

(Ragazzi) con:

Maria Chiara Ballini, Giorgio Biondi, Aisha Boussairi, Eva Capuccelli, Emma Capocchia, Emanuele Caschetto, Carolina Cosi, Melissa Alma Di Martino, Livia Leggio, Linda Migliosi, Virginia Migliosi, Giulia Paciotti, Lorenzo Paciulli, Davide Piccioni, Ascanio Raffa, Sara Sciamanna, Melissa Sisti, Degi Tenti, Agnese Tota, Maria Vittoria Vitaloni

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