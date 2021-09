Terza dose in Umbria, annuncio della Regione: si comincia da lunedì 20 settembre

Sarà attivo a partire da domani, lunedì 20 settembre, il punto vaccinale ospedaliero di Perugia situato al C.O.U. – Centro Odontostomatologico Universitario presso il Polo Didattico di Medicina, per la somministrazione della terza dose in Umbria, come stabilito dalla Regione e dal Ministero. In particolare verrà effettuata la cosiddetta dose addizionale, a completamento del ciclo vaccinale primario, rivolta ai pazienti “estremamente vulnerabili” sottoposti a trapianto di organo solido o con particolare compromissione della risposta immunitaria e che rientrano nelle categorie già individuate dal Ministero della Salute (qui la circolare) e dalla Struttura commissariale:

Patologia oncoematologica; Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche; Pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido; Insufficienza renale/patologia renale; Immunodeficienza acquista; Pregressa splenectomia. I pazienti interessati alla somministrazione della terza dose in Umbria (dovranno aver completato il ciclo primario da almeno 28 giorni) potranno accedere o a chiamata diretta dal Punto vaccinale in collaborazione con i Centri specialisti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia (in particolare le strutture complesse di Oncologia Medica, di Ematologia, di Nefrologia e Dialisi e di Oncoematologia pediatrica) o tramite prenotazione CUP. Sono previste, al punto vaccinale ospedaliero di Perugia, circa 150 inoculazioni al giorno, da lunedì al venerdì.

Foto via CDC | Unsplash

