ConfrontiAssisi, dodicesima uscita: Anselmo, Barbacci e il turismo

Nel N° 12 di ConfrontiAssisi si tratta di politica, scuola e turismo. Ettore Anselmo, di #Progressisti21 propone i capisaldi della propria visione politica per la futura amministrazione della città di Assisi. Ivana Barbacci, Segretaria Generale Aggiunta CISL Scuola, delinea il ruolo e le prospettive che l’Ente locale dovrebbe avere nel campo dell’educazione scolastica. Infine per il turismo si cerca di fornire gli strumenti di interpretazioni, condivisi dal mondo degli analisti, per consentire nel dibattito pubblico un comune punto fermo di riferimento terminologico.

Ettore Anselmo, #Progressisiti21 – Assisi, alla ricerca del Bene Comune. Proposte irrinunciabili per il buon governo della cosa pubblica

L'associazione politica di Sinistra #Progressisti21, pone con forza alcuni temi: Valorizzazione del metodo democratico, della funzione del Consiglio comunale e della partecipazione popolare. L'antifascismo come valore imprescindibile anche nella dimensione locale; l'adozione di un Codice Etico ed il rafforzamento del principio di legalità. La forza della solidarietà, la cura dell'ambiente, del lavoro e della sua sicurezza, l'inclusione e la coesione, la sostenibilità sociale, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità di genere.

Ivana Barbacci, Segretaria Generale Aggiunta CISL Scuola – Scuola e territorio. Spunti per un nuovo modello di governance

L'Ente locale, il comune, il più vicino alle scuole, può avere un ruolo di 'riconoscitore sociale' assieme alle famiglie e alle associazioni professionali e di volontariato, può utilmente svolgere una funzione di promozione, di arricchimento, di integrazione e stimolo di percorsi educativi, ma non sostituirsi ad interventi che spettano esclusivamente allo Stato. La portata della sfida è di alto valore: occorrono strategie comuni tra scuola e terzo settore, finalizzate alla co-progettazione di percorsi educativi, Che da "buone pratiche" dovrebbero diventare pratiche abituali e diffuse in tutto il territorio nazionale.

Turismo

ConfrontiAssisi – Turismo: terminologia. Glossari di UNWTO, ENIT/ONT, Istat, Banca d’Italia

In questo articolo mettiamo a disposizione alcuni documenti importanti per cercare di porre ordine sull'uso dei termini che sono utilizzati nelle analisi ed argomentazioni del fenomeno turismo.

