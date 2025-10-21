A Bastia arriva la Scuola dedicata alla cucina di famiglia: il via con i maccheroni dolci

Nasce a Bastia la scuola dedicata alla cucina di famiglia, nata da un primo esperimento di progetto culinario portato avanti a Pasqua e ideato dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra in collaborazione con il gruppo Giovanile di Costano, per preparare le torte di Pasqua. Il secondo passo di questo percorso è rappresentato dalla ricorrenza della Festa dei Morti, una festività molto sentita da tutta la popolazione, in occasione della quale è usanza preparare uno dei dolci più caratteristici del territorio, sconosciuto in tutte le altre regioni italiane: i maccheroni dolci.

Martedì 28 e mercoledì 29 Ottobre 2025 prenderà dunque avvio il nuovo corso di lezioni dedicato alla preparazione dei maccheroni dolci, durante il quale alcune componenti di diverse famiglie si cimenteranno nella trasmissione orale delle proprie ricette e nella dimostrazione pratica della loro preparazione. “In queste ‘lezioni’ si continuerà quel racconto fatto di gestualità, ingredienti e fornelli, elementi autentici di quella cultura secolare che, senza bisogno di formule fisse, si è evoluta e trasformata nel tempo, arrivando fino a noi, dagli anziani ai figli e ai figli dei figli”, anticipano gli organizzatori della Scuola dedicata alla cucina di famiglia. “Questo patrimonio immateriale rappresenta uno dei beni più preziosi che abbiamo il dovere di custodire, valorizzare e tutelare, riscoprendo come, nella consuetudine e nell’abitudine, scorra in realtà il segno impercettibile ma potente della storia dei popoli”. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria al numero 075 8018 318. È previsto un massimo di 10 partecipanti per corso. In caso di adesioni superiori, verrà creata una lista d’attesa e, se possibile, sarà organizzato un turno aggiuntivo.

Il Programma delle lezioni

Martedì 28 ottobre

Ore 16:00 Eude Zampini

Ore 21:00 Cecilia Alunni e Rosella Nucciarelli

Mercoledì 29 ottobre

Ore 16:00 Gigina Donti

Ore 21:00 Eugenia e Clara Castellini

