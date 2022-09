A Bastia Umbra inaugurato uno spazio di co-working solidale per favorire il lavoro

Inaugurato in via Cesare Battisti a Bastia Umbra uno spazio di co-working solidale con la collaborazione di Sviluppumbria e l’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Perugia. Nella stessa occasione è stato firmato il protocollo di intesa tra il Comune di Bastia Umbra e Sviluppumbria S.p.A nelle persone del sindaco Paola Lungarotti e dell’amministratore unico Sviluppumbria Michela Sciurpa. L’accordo prevede l’attivazione di uno sportello informativo dedicato al mondo del lavoro e alla divulgazione di nuove opportunità per favorire e rilanciare le possibilità di lavoro e autoimpiego in Umbria attraverso incontri singoli o collettivi con imprenditori, professionisti, donne e giovani interessati allo sviluppo di un proprio progetto imprenditoriale. Presso lo sportello saranno fruibili servizi di orientamento, informazione e accompagnamento alle misure agevolative regionali a sostegno della creazione e sviluppo delle imprese locali.

L’ordine dei commercialisti ed esperti contabili provinciale, con un altro protocollo firmato la settimana precedente, si è invece offerto di fornire anche in maniera snella, celere e professionale una prima assistenza/consulenza di natura fiscale, societaria e tributaria su varie tematiche per persone e imprese. L’ordine ha dato la propria disponibilità anche a fornire attività formativa nell’ambito dell’educazione finanziaria da destinare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Un professionista iscritto all’Ordine, previo appuntamento, sarà a disposizione per un primo contatto con l’assistenza al cittadino.

“L’avvio operativo del co-working solidale del Comune di Bastia Umbra è un esempio concreto del valore aggiunto che la collaborazione istituzionale può apportare allo sviluppo locale – ha dichiarato l’Amministratore Unico di Sviluppumbria- coprogettazione, ascolto e networking sono i valori che orientano il lavoro dell’Agenzia di Sviluppo Economico della Regione Umbria e che ispirano anche uno spazio come questo, orientato alla condivisione delle competenze e al rafforzamento della sinergia pubblico-privata. Esprimo viva soddisfazione nel vedere realizzato questo progetto, che Sviluppumbria ha sostenuto sin dalla prima fase di ideazione, con l’auspicio che possa contribuire a fare emergere e valorizzare nuove professionalità e talenti per il rilancio del territorio” Una collaborazione che insieme al protocollo già firmato con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Perugia con il Presidente Dott. Enrico Guarducci, vede l’apertura di due sportelli all’interno del Coworking solidale di Bastia Umbra al servizio della cittadinanza. “Questa firma – ha ricordato il Presidente Guarducci – è la prima nei comuni umbri, importante in questo particolare contesto economico sociale, per informare le persone fisiche e le imprese, per diffondere l’educazione finanziaria nelle scuole secondarie di secondo grado, per agevolare e sostenere lavoratori ed operatori economici. Un supporto specialistico che previo appuntamento telefonico garantirà informativa di primo orientamento in materia fiscale, amministrativa, commerciale”.

