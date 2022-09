Al parco per adescare i clienti, ma trova la Polizia: multa e allontanamento per una trentenne

Ai giardinetti di Bastia Umbra per adescare dei clienti, che però erano agenti in borghese intenti ad effettuare alcuni servizi di controllo. Per la donna, oltre a una multa di 100 euro, è scattato un ordine di allontanamento per 48 ore da Bastia Umbra.

È dunque finita male per la trentenne che, interpellata dal personale della polizia di Stato del commissariato di Assisi, non ha saputo spiegare i motivi della sua presenza a Bastia Umbra. Gli agenti del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca sono intervenuti nell’ambito degli ordinari servizi di controllo e nello specifico ai giardinetti pubblici dove appunto era stata segnalata la signora che tentava di adescare clienti.

Al termine degli accertamenti di rito, la 30enne è stata sanzionata con una pena pecuniaria di 100 euro, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge n. 14/17, in relazione a quanto previsto dall’art. 5 del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bastia Umbra, per aver tenuto una condotta idonea a compromettere il decoro dei luoghi, importunando e tentando di adescare due agenti intenti ad effettuare dei servizi di pattugliamento in abiti civili. Nei confronti della donna, inoltre, è stato emesso un ordine di allontanamento dal Comune di Bastia Umbra con il conseguente divieto di farvi ritorno per le successive 48 ore.

