Birba chi legge 2022, ad Assisi dal 9 all’11 settembre i più piccoli protagonisti

Ancora pochi giorni e le vie e le piazze del centro storico di Assisi saranno invase da Birba chi legge 2022 – Festa delle storie per bambini e ragazzi che torna in scena da venerdì 9 a domenica 11 settembre con un fine settimana ricco di eventi interamente dedicati ai piccoli e giovani ospiti e alle loro famiglie, per chiudere in bellezza la stagione estiva, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Ideato e organizzato dall’associazione di promozione sociale BiRBA, in collaborazione con il Comune di Assisi, il patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria e il sostegno della Fondazione Perugia, la tre giorni di Birba chi legge 2022 si aprirà con “La voce delle storie”, incontro aperto a tutti e tutte in cui Monica Morini, attrice e formatrice del Teatro dell’Orsa, condurrà i partecipanti in una riflessione sul potere naturale delle storie di creare legami con noi e con l’altro, con il patrimonio di memorie e immaginazione che abita ciascuno di noi, illustrando anche un nuovo progetto di narrazione diffusa rivolto alla comunità.

La Festa proseguirà in un alternarsi di spettacoli di narrazione, di muppet e di clownerie, letture itineranti, laboratori fiabasofici, di pittura al buio e di costruzione di libri d’artista. Si potrà salire a bordo di una macchina del tempo per esplorare il passato leggendario della città e sedere su una nuvola ad ascoltare una storia, così come “degustare” libri, partecipare a presentazioni, fermarsi al bookshop a sfogliare meraviglie e perdersi tra le tavole della straordinaria mostra fotografica proveniente dal Goethe Institute. Evento clou, come di consueto, sarà la cerimonia di premiazione del progetto “Capponi biblioteca aperta” presentato dal comitato genitori della Scuola primaria “Gino Capponi” di Milano, vincitore della quinta edizione del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola”. “Birba chi legge” Festa delle storie per bambini e ragazzi che ha ottenuto il riconoscimento Umbria Culture for Family – iniziativa della Regione Umbria che valorizza la cultura formato famiglia – sarà all’insegna dell’eco sostenibilità e plasticfree.

Il programma di Birba chi legge 2022



Venerdì 9 settembre

alle 17.30 al Piccolo Teatro degli Instabili “La voce delle storie”, incontro sul potere delle storie per un progetto di narrazione diffusa a cura di Monica Morini

Sabato 10 settembre

alle 10.00 e alle 16.00 al Monte Frumentario – vicolo degli Esposti “Io non ho paura… Buuuuu!”, laboratorio di pittura al buio a cura di Carlotta Marzi

alle 11.00 nel vicolo della Sala delle Volte “Abracazebra e la magia delle storie”, narrazione a cura di Carla Giovannone

alle 12.00 e alle 16.30 in Piazza del Comune “Woow!”, spettacolo itinerante di clownerie di e con Andrea Bochicchio e Teresa Bruno di Teatro C’art.

dalle 15.30 alle 18.30 in Piazza del Comune “A sbirciar libri”, degustazione di libri a cura di Barbara Eforo.

alle 15.30 alla Sala Pinacoteca “Cosa diventeremo? Immaginiamo insieme il pianeta di domani”, laboratorio fiabasofico a cura di Giancarlo Chirico

alle 17.30 al Monte Frumentario in via San Francesco “Zac_colpito al cuore!”, spettacolo di muppet e attore con Enrico De Meo e Marco Lucci (Vincitore Eolo award 2016)

alle 18.30 al Monte Frumentario vicolo degli Esposti, il Teatro dell’Ora presenta “Fuochi. Ragazze ribelli, coraggiose e libere” di e con Monica Morini, al pianoforte Claudia Catellani, ideazione e realizzazione grafica e visiva Michele Ferri, Regia Bernardino Bonzani

Domenica 11 settembre

alle 10.00 partenza da Piazza del Comune per “Viaggio nel tempo tra storie e leggende”, esplorazione urbana itinerante con macchina del tempo a cura di Noemi Dicorato

alle 10.00 e alle 15.30 nel giardino della Chiesa di San Vitale in vicolo San Lorenzo “Theatre Book Theatre”, workshop manuale per la realizzazione di libro d’artista-teatrino a cura di Ayumi Makita

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 “A sbirciar libri”, degustazione di libri a cura di Barbara Eforo

dalle 10.30 alle 12.30 in Piazza della Chiesa Nuova “Un posto tra le nuvole”, letture fiorite di azzurro per un ascoltatore alla volta a cura di Sabina Antonelli

alle 10.30 nel vicolo della Sala delle Volte “Il dubbio. La vera storia del punto interrogativo”, laboratorio fiabasofico con lettura animata a cura di Giancarlo Chirico e Valentina Rizzi

alle 11.45 alla Sala delle Volte “Pina la mosca e altri animali”, narrazione a cura di Carla Giovannone

alle 12.30 alla Sala degli Emblemi premiazione del vincitore del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola”.

alle 14.30 alla Sala delle Volte “Le amiche che vorrei”, corso di formazione sulla letteratura per giovani lettrici riservato alle studentesse del Liceo Properzio volontarie della Festa delle Storie a cura di Monica Morini

alle 16.00 “Appunti di viaggio. On the road con Bibliolibrò”, presentazione della casa editrice e dei libri di Valentina Rizzi. L’autrice dialogherà con Alessandra Comparozzi.

alle 18.00 in piazza del Comune “Birba chi legge”, percorso di letture e narrazioni tra i vicoli e le piazze di Assisi con Maria Luisa Morici, Valentina Rizzi e Carla Giovannone

Sia sabato 10 che domenica 11 settembre, sarà possibile visitare, in piazza del Comune, il “Bookshop della Festa”, con un’ampia selezione di libri per bambini e ragazzi a cura della Libreria PopUp di Perugia, e la mostra delle fotografie e delle illustrazioni tratte dal libro “Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla natura” di Antje Damm allestita nella Sala Pinacoteca. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito. Per prenotarsi è necessario inviare il modulo che si trova all’interno dell’evento al quale si desidera partecipare cliccando questo link. È necessario confermare la prenotazione il giorno prima e presentarsi agli appuntamenti prenotati almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio. In caso di maltempo, tutte le attività sono comunque confermate e si svolgeranno in spazi interni.

