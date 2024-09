Alla professoressa Giuseppina Fiorucci il premio San Michele d’oro 2024

Docente di Lettere per più di 30 anni nella Scuola Media Colomba Antonietti di Bastia si è distinta per le eccellenti doti umane e professionali

La commissione del San Michele d’oro, onorificenza che mira a individuare cittadini, associazioni o enti che abbiano contribuito a onorare Bastia, ha deciso che il premio di quest’anno andrà Giuseppina Fiorucci, insegnante e giornalista che attraverso il proprio impegno professionale ha contribuito a valorizzare e potenziare il tessuto socioculturale e del volontariato di Bastia Umbra.

La commissione, nominata con apposita Delibera di Giunta Comunale, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’attribuzione dell’onorificenza, è composta dal Sindaco Erigo Pecci, i membri designati dalla Giunta Comunale Prof. Lucio Raspa e Dott.ssa Marina Scardazza e quelli designati dalla Maggioranza, Sig. Giorgio Salucci, e dalla minoranza, Prof. Emanuele Mocci. L’onorificenza mira ad individuare e promuovere cittadini, associazioni ed enti che hanno contribuito ad onorare la comunità di Bastia distinguendosi nei più svariati campi d’interesse come quelli letterario, artistico, storico, culturale, sociale, economico, politico, tecnico, sportivo, militare, religioso, della beneficenza e del volontariato. Compito della Commissione è quello di assegnare l’onorificenza valutando tra le proposte pervenute per l’assegnazione.

A seguito dell’analisi delle singole proposte e una lunga riflessione sul contributo offerto alla Città di Bastia dalle persone candidate, la Commissione ha deciso a maggioranza di assegnare il riconoscimento, per l’anno 2024, alla Prof.ssa Giuseppina Fiorucci, insegnante e giornalista che attraverso il proprio impegno professionale ha contribuito a valorizzare e potenziare il tessuto socioculturale e del volontariato della nostra Città. Docente di Lettere per più di 30 anni nella Scuola Media Colomba Antonietti di Bastia si è distinta per le eccellenti doti umane e professionali. Nella sua veste di giornalista ha collezionato innumerevoli collaborazioni con testate del territorio, curando la divulgazione della cultura e delle attività di Bastia Umbra. Attiva anche nel mondo del volontariato è stata Presidente dell’Associazione “Casa Chiara”. Per la Parrocchia di San Michele Arcangelo ha collaborato alla realizzazione del libro “Una Chiesa Una Piazza Una Città 1962-1987 25 Anni di Vita Bastiola”.

L’Amministrazione Comunale esprime le proprie congratulazioni alla Prof.ssa Giuseppina Fiorucci per il riconoscimento conseguito, che verrà consegnato con cerimonia ufficiale – alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare – il 29 Settembre presso l’Auditorium Sant’Angelo alle ore 16:00, ringraziandola per il grande contributo dato alla nostra Comunità.

© Riproduzione riservata