Anziano aggredito a Bastia, i carabinieri rintracciano e denunciano un ventenne

Sarebbe stato rintracciato e sarebbe il presunto aggressore con tanto di ammissioni di responsabilità il ventenne rintracciato dai carabinieri dopo le indagini lampo per il caso dell’anziano aggredito a Bastia Umbra.

I fatti sono avvenuti la scorsa notte, tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2024, a Bastia Umbra, quando i carabinieri della compagnia di Assisi sono intervenuti insieme a personale del servizio 118 a seguito dell’aggressione ai danni di un 77enne. L’uomo, residente in una traversa del corso principale, poco prima delle 3.00, sarebbe sceso nel giardino di casa poiché svegliato dagli schiamazzi di alcuni giovani e, a seguito di un diverbio, sarebbe stato colpito e lasciato a terra.

Soccorso immediatamente dal figlio, l’anziano aggredito è stato trasportato dai sanitari all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita; ne avrà per una quarantina di giorni. I Carabinieri della locale Stazione, in forza dei primi elementi raccolti, hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica, setacciando le vie limitrofe per acquisire i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti e raccogliere eventuali testimonianze dei vicini e dipendenti di un locale notturno situato a poca distanza.

La serrata attività investigativa, coordinata dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, nel volgere di poche ore ha consentito di individuare il presunto aggressore dell’anziano, un 20enne di origini extracomunitarie ma di nazionalità italiana, residente in provincia, che, sottoposto ad interrogatorio alla presenza del suo avvocato difensore, ha ammesso la propria responsabilità per quanto avvenuto nottetempo. In particolare, ha riferito di aver scavalcato la recinzione di casa e di aver colpito l’anziano con dei pugni a seguito di una lite verbale, per poi allontanarsi a piedi.

Le indagini dei militari proseguono per raccogliere ulteriori elementi indiziari a carico dell’indagato, che è stato deferito alla citata Autorità Giudiziaria, così da definirne appieno la condotta, e per risalire all’identità degli altri giovani che erano in sua compagnia al momento dell’aggressione, di modo da valutarne la posizione ed eventuali ipotesi di correità.

