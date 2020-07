ImpròPillole a Bastia Umbra, nel cartellone di Appuntamenti al tramonto

Ogni giovedì alle ore 19:00 il Cinelido di Bastia Umbra ospiterà “Appuntamenti al tramonto”, una rassegna di performance dal vivo, realizzata in collaborazione con FARE cooperativa sociale, in cui artisti e spettatori potranno condividere il tempo di un aperitivo, ascoltando un concerto o prendendo parte ad uno spettacolo teatrale, spaziando dalla musica brasiliana al soul, dall’improvvisazione alla narrazione. Il 23 luglio tocca a ImpròPillole

Appuntamento giovedì alle ore 19:00, con lo spettacolo di Voci e Progetti – Imprò Perugia nel quale il pubblico è il protagonista. ImpròPillole è uno spettacolo d’improvvisazione nel quale il pubblico è il protagonista: continuamente interpellati dagli improvvisAttori, gli spettatori costruiranno insieme a chi è sul palco lo spettacolo, fornendo gli spunti e i suggerimenti più disparati, senza alcun limite se non la propria fantasia. Un musicista o un dj improvviserà a sua volta sottofondi, suoni e rumori, accompagnando gli esercizi di improvvisazione.

Insomma comicità, musica e soprattutto tanto divertimento saranno gli ingredienti fondamentali.

INFO:

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione attraverso la compilazione di un semplice form, ce per l’appuntamento del 23 luglio è reperibile a questo indirizzo

https://forms.gle/KSDKPUyR4uCLfHqw7

Al fine di rispettare le norme in tema di prevenzione e gestione dell’emergenza, in linea con le disposizioni dell’11.06.2020 (Conferenza Stato-Regioni), si rende necessario monitorare le presenze. La prenotazione è obbligatoria per accedere nell’area del concerto ed è nominativa (si riferisce ad un’unica persona).

Info, costi e prenotazioni: +39 340 521 4937 / +39 347 3009633