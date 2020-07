Jazz in August 2020 a Perugia, il programma dei concerti estivi

Dal 7 al 10 agosto serie di eventi esclusivamente dedicati al jazz italiano. In programma una diretta fruibile da tutti gli esercenti della regione Umbria: come richiederla

Presentato il programma dei concerti estivi di Jazz in August 2020 a Perugia dopo che la pandemia di Coronavirus ha cancellato UJ 2020, rimandato al 2021, dal 9 al 18 luglio. La serie di eventi saranno esclusivamente dedicati al jazz italiano

In programma a Jazz in August 2020 a Perugia 3 spettacoli al giorno: alle ore 19, alle ore 21,30 e alle ore 23,30 sabato 8 e domenica 9, alle 19,30, 22,00 e mezzanotte lunedì 10. Il 7 agosto gli spettacoli sono due, alle ore 21,30 e alle 23,30. Location sarà Piazza IV Novembre, con solo posti a sedere pre-assegnati e distanziati come previsto dalla normativa in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus.

La capienza complessiva dello spazio è fissata in 350 persone, a fronte del massimo di 1.000 consentito dalle norme per spettacoli all’aperto (DPCM 11/06/2020). Ma i occasione dei concerti di Jazz in August 2020 a Perugia, scondo la Nazione Umbria, la capienza sarà ulteriormente ristretta. Piazza IV novembre sarà recintata e vi saranno solo posti a sedere preassegnati e distanziati, per una capienza fissata in 227 persone.

Ci sarà una dettagliata informazione sulle misure di prevenzione e su come muoversi nello spazio del concerto. Saranno presenti strumenti di igienizzazione, sia personale che delle attrezzature e degli ambienti. Obbligatorio indossare le mascherine, e verrà misurata la febbre prima di entrare nell’area. I biglietti numerati si potranno prenotare solo online: nessun botteghino. Verrà allestito un prefiltro all’altezza dell’incrocio di Corso Vannucci con Via Fani. Ogni settore prevede uno specifico orario di accesso. Il personale guiderà il pubblico nel mantenere un flusso distanziato ed ordinato sia in entrata che in uscita. Analoghe misure sono previste per artisti, personale tecnico, staff. A breve saranno fornite tutte le informazioni per l’acquisto di biglietti online.

Eccezionalmente per quest’anno, a tutti gli esercenti della regione Umbria sarà permessa la fruizione della diretta, presso i propri locali, dei concerti in programma dal 7 al 10 agosto, utilizzando il segnale audio e video degli spettacoli direttamente su Smart TV. Per poter aderire e avere questa opportunità è necessario inviare una richiesta entro il 4 agosto 2020 alla mail [email protected]

IL PROGRAMMA DI JAZZ IN AUGUST 2020 A PERUGIA

venerdì 7 agosto

21,30 GRETA PANETTIERI QUARTET + ospite MAX IONATA

23,30 THE GOOD FELLAS GANGSTERS OF SWING

sabato 8 agosto

19,00 NICO GORI SWING TENTET

21,30 STEFANO BOLLANI

23,30 FUNK OFF ON STAGE

domenica 9 agosto

19,00 MAURO OTTOLINI OTTOVOLANTE ORCHESTRA

“Tributo a Fred Buscaglione”

21,30 ENRICO RAVA SPECIAL EDITION SEPTET

23,30 FUNK OFF ON STAGE

lunedì 10 agosto

19,30 GIANLUCA PETRELLA COSMIC RENAISSANCE

22,00 GINO PAOLI & DANILO REA ospite FABRIZIO BOSSO

00,00 FUNK OFF ON STAGE