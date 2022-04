Centrale Umbra in tilt causa incidente: circolazione rallentata (foto)

Brutto incidente a Bastia Umbra sulla centrale Umbra in zona Umbriafiere. Il traffico, anche vista la presenza di Agriumbria del grande successo della manifestazione, con annesso aumento del flusso di traffico, è andato in tilt.

La circolazione è stata rallentata per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente la statale è stata disposta la chiusura della sola corsia di sorpasso. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si registrano feriti lievi. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Secondo le prime informazioni la prima auto ha sbattuto contro il guard rail per cause in corso di accertamento da parte della stradale ed è stata praticamente distrutta. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre tre auto, con almeno due feriti, lievi. Sul posto la Polizia stradale di Perugia, due mezzi dei vigili del fuoco di Assisi e due ambulanze del 118. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

