Incidente sul lavoro a Rivotorto, 57enne operaio ferito alla gamba

(Fla.Pag.) Ancora un incidente sul lavoro nel comprensorio, il terzo dall’inizio dell’anno. A una settimana dalla festa del Lavoro il 24 aprile pomeriggio a Rivotorto un operaio di 57 anni originario della Calabria ma residente in zona è rimasto ferito alla gamba in un’azienda di Rivotorto che produce attrezzature per l’edilizia.

L’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Perugia con una brutta ferita all’arto inferiore dopo essere stato colpito da una lastra durante un’operazione di lavoro. Sull’accaduto indaga la polizia di Stato del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore Francesca Di Luca e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro della Usl Umbria 1. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato all’ospedale di Perugia l’operaio ferito. Ammesso in codice rosso, le sue condizioni sono al momento sconosciute ma non sarebbe in pericolo di vita.

