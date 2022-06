Auto perde il controllo e si incendia nella notte, illeso il conducente (foto+video)

Bruttissimo incidente nella notte fra sabato 4 e domenica 5 giugno sulla Centrale Umbra all’altezza di Bastia Umbra in direzione foligno. Prima in boato e poi l’incendio scaturito dalla vettura in fiamme. Alla guida della stessa un ragazzo finito fuori strada con l’auto. (Continua dopo il video)

Numerosi i passanti e i residenti dell’area che sono subito scesi nel luogo dell’accaduto ed hanno soccorso il giovane. Incerte le cause dell’accaduto intorno alle 1.30. Diversi video e immagini diffuse sui social. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha spento l’incendio propagatosi anche nella vegetazione vicina, la polizia stradale e l’ambulanza del 118. Fortunatamente per il ragazzo non si sarebbero registrate gravi lesioni.

