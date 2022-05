Incidente a Ospedalicchio sulla Centrale Umbra: due feriti e traffico paralizzato (foto)

Doppio incidente a Ospedalicchio sulla Centrale Umbra, traffico paralizzato fino a Santa Maria e due feriti. Succede il 24 maggio 2022 intorno all’ora di pranzo, con disagi e code fino al tardo pomeriggio.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno scontro avvenuto tra due auto dopo che la prima, una Smart il cui conducente è rimasto ferito alla testa, ha colpito di striscio un camion che si era fermo per un guasto. A sua volta la Smart è stata poi colpita da un’altra auto, il cui conducente ha riportato ferite al braccio. Il conducente della Smart, soccorso in prima battuta dal titolare della Cometa, è rimasto letteralmente incastrato nell’auto. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare l’auto per liberarlo. Due i feriti, portati in ospedale in codice giallo in questo sinistro. Ma a peggiorare le cose, con disagi alla circolazione fino alla 17, il fatto che poco dopo sullo stesso tratto e tra le auto in coda si è verificato un tamponamento a catena: coinvolte in questo caso quattro auto.

Una breve nota dei pompieri sull’incidente a Ospedalicchio fa sapere che “la squadra di Assisi sta operando dalle 13.35 circa, sula 4 corsie direzione Perugia, altezza cometa di assisi, per un incidente stradale. Al momento la viabilità è bloccata”. Sul posto anche la polizia stradale da Perugia con un paio di pattuglie, l’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi, i vigili del fuoco del distaccamento della città serafica e il personale Anas.

Non più tardi di due settimane fa un altro sinistro, sempre sulla sulla E 45. Il tratto era sempre quello tra Ospedalicchio e Bastia Umbra, ma in direzione Foligno. Coinvolta una sola autovettura. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco di Perugia che hanno estratto dalle lamiere una persona ferita. La persona era stata presa in carico dal 118.

