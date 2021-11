Bastia Umbra, imbrattati con vernice nera i manifesti del circo

Circo a Bastia Umbra, manifesti imbrattati. In queste ultime ore a Bastia Umbra, in particolare lungo la via principale della cittadina via Roma cono stati imbrattati tutti i manifesti che annunciano la presenza del circo in città. Vernice nera sopra ai manifesti in molti casi da ambo i lati delle affissioni stesse. Poster del circo a Bastia Umbra che sono appesi ai pali dei lampioni come detto lungo via Roma, la strada principale che collega a Santa Maria degli Angeli e in altre zone cittadine. In diverse zone d’Italia più volte si sono registrati “attacchi” ai circhi specialmente se gli stessi annunciano la presenza degli animali. Un danno di comunicazione non da poco, non è chiaro per quali motivi messo in atto.

La presenza di animali nei circhi non è gradita agli animalisti, si sa dai ripetuti accadimenti nell’intero Stivale, ma al momento non ci sarebbero dalle prime informazioni rivendicazioni di alcun tipo. Imbrattati sia i manifesti principali (alcuni ritraggono un elefante, ndr) che la parte inferiore con la presenza delle date e degli orari degli spettacolo.

E sempre a Bastia Umbra, episodi di gomme squarciate con indagini in corso per capire chi sia. La segnalazione arriva via social, diversi i commenti di residenti e cittadini: “Molte gomme squarciate in zona Penny” – si legge nel gruppo Sei di Bastia se… – “è successo anche a me”, “Anche in via Petrarca la settimana scorsa”, “l’anno scorso i vetri quest’anno le ruote, ma si può andare avanti così?”. Gomme squarciate anche in altre zone della città: “Anche in via Vietnam, due volte nel giro di un mese circa. Prima due gomme, poi tre”. Solo la scorsa settimana la polizia di Stato e quella municipale hanno controllato circa 200 persone, con 12 posti di controllo e una novantina di veicoli fermati; controlli anche nei bar e nei locali. Decisive ai fini delle indagini potrebbero risultare alcune telecamere poste nei luoghi interessate agli atti vandalici.

© Riproduzione riservata