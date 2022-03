Causa incidente sotto l’influsso di droga e alcool, denuncia e patente ritirata

Anche nell’ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno continuato a garantire il controllo della circolazione stradale e a sanzionare gli automobilisti maggiormente disattenti.

A Torgiano i militari di Cannara sono intervenuti insieme al personale del 118 per un sinistro che ha visto coinvolte tre autovetture. Un giovane, che si trovava alla guida con tre passeggeri a bordo, ha sorpassato un’altra auto in curva, andando a impattare frontalmente con una utilitaria che proveniva dalla direzione opposta.

A bordo di quest’ultima c’erano due persone, un uomo e una donna, che sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia e hanno ricevuto una prognosi di qualche settimana.

Il giovane che ha causato l’incidente è poi risultato positivo agli accertamenti clinici per assunzione di alcol e sostanze stupefacenti; nei suoi confronti sono state elevate le sanzioni del caso e gli è stata immediatamente ritirata la patente, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.

I militari del Nucleo Radiomobile, invece, hanno fermato un uomo, residente a Bastia Umbra, che era alla guida della macchina intestata alla compagna convivente; gli accertamenti sul posto hanno permesso di verificare che il veicolo risultava mancante dell’assicurazione e della revisione obbligatoria e che il conducente risultava privo di patente di guida perché già revocata nel 2020 dalla Prefettura di Perugia.

Nei suoi confronti è scattato il fermo amministrativo del veicolo ed è stata elevata una contravvenzione importante.

Sorte simile è toccata ad altri due uomini, uno dei quali è stato controllato alla guida di un furgone privo di assicurazione e revisione, mentre il secondo guidava un’auto con la revisione scaduta. Entrambi sono stati multati, e al primo è stato anche sequestrato il furgone ai fini della confisca.

