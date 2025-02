Cocaina e soldi nell’auto: arrestato 34enne sorpreso a un controllo

Durante un normale controllo stradale è parso sin da subito nervoso e preoccupato e ne aveva ben donde: il 34enne cittadino albanese, arrestato dai carabinieri di Assisi per detenzione a fini di spaccio, era infatti al volante di un’auto in possesso di 25 dosi già confezionate di cocaina e di 210 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività delittuosa.

Come si legge in una nota dei militari della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino l’uomo, fermato dai carabinieri durante un controllo alla circolazione stradale e parso da subito nervoso e preoccupato, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, venendo trovato in possesso di 25 dosi già confezionate di cocaina, del peso complessivo di circa 12 g, nonché di 210 euro in contanti.

Per questo è stato denunciato in quanto ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo la scoperta del “tesoretto”, il 34enne è stato prima accompagnato in caserma e poi, dopo l’arresto, trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Santa Maria degli Angeli in attesa dell’udienza direttissima, all’esito della quale il GIP del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, condannando l’uomo a 8 mesi di reclusione. Lo stupefacente e i contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro.

