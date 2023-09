Conclusa la Sagra della Porchetta di Costano 2023, Bordichini: “È stata la festa dei giovani”

La Sagra della Porchetta di Costano 2023 è stata la sagra dei giovani e non solo. Anche i bambini hanno fatto la loro parte. I figli e i nipoti di chi da anni si impegna ad organizzare la Sagra della Porchetta di Costano sono stati un pezzo importante a livello organizzativo. In cucina c’erano i loro parenti, mentre fuori, intorno ai tavoli della taverna, nel bar, nello spazio aperitivi e nell’angolo del Ghiottone, c’erano loro, i più piccoli, che non si sono fermati un attimo. Chi apparecchiava, chi prendeva l’ordine, chi sparecchiava, chi puliva per terra, chi supportava il visitatore durante la cena. Un via vai continuo senza sosta, come in una catena di montaggio. Ancora una volta si sono dimostrati all’altezza della situazione. Il tutto per un motivo, divertirsi e far divertire.

Lo fanno per Costano, per il loro Paese, per rendere viva la frazione del comune di Bastia Umbra e per non far morire le tradizioni di sempre. Il 27 agosto 2023 si è conclusa la 48esima edizione della Sagra della Porchetta di Costano e sabato 2 settembre è stata la volta della classica ‘benfinita’, la cena che il Gruppo Giovanile fa insieme a coloro che hanno dato una mano. Tutti felici e orgogliosi del loro operato.

Il presidente Simone Bordichini è soddisfatto per buona riuscita della Sagra della Porchetta di Costano 2023 ed è contento della presenza dei giovani: “E’ andata benissimo, sopra le aspettative – dice il presidente. Siamo contenti, ringrazio tutti i collaboratori. Quest’anno hanno fatto qualcosa di eccezionale, poiché il caldo anomalo ha creato qualche problema. Ringrazio dal primo all’ultimo, chi ha reso possibile questa 48esima edizione, chi ha cucinato, chi ha apparecchiato, servito, messo in ordine – aggiunge Bordichini – dalla taverna, al chiosco, dal bar all’angolo del ghiottone, gli sponsor che hanno contribuito, la Croce Rossa in pianta stabile tutte le sere. Grazie alla parrocchia, a padre Stefano, perché la Sagra si svolge nell’area della chiesa, all’amministrazione comunale e a tutte le persone che sono venute a trovarci. Si è creato un legame che negli altri anni non c’era. Spero tanto che i giovani, in futuro, prendano in mano la sagra, noi ‘più anziani’ daremo il nostro contributo, mettendo a disposizione l’esperienza che abbiamo fatto.”

Il Gruppo Giovanile di Costano che è diventato un’APS, Associazione di Promozione Sociale, sta già pensando cosa organizzare per il 50esimo anno che sarà nel 2025. Il tempo è stato perfetto e quest’anno nessuna minaccia di pioggia all’orizzonte. Tutte le serate si sono svolte come di consueto e nessun concerto è stato annullato. La voglia di porchetta, di cibi genuini e di dolci non è mancata. Tantissimi hanno affollato la taverna, fino a tarda sera. Lo stesso si può dire del chiosco della porchetta, dell’angolo del ghiottone e della zona aperitivi che è stata la novità di quest’anno.

Per il prossimo anno il presidente Bordichini non si sbottona, ma annuncia che l’area per i giovani sarà ingrandita e nuovi piatti saranno aggiunti al menu. Gli appassionati di musica e balli non sono mancati agli appuntamenti, che hanno visto la presenza di grandi artisti come i ‘Regina The real Queen experience’, i Nuovanta, oppure ‘Manuel Malanotte’ ed ‘Omar Lambertini’. Non dimentichiamo anche l’orchestra di ‘Sara & Sogno Mediterraneo’, ‘Rossella Ferrari e i Casanova’, ‘Castellina Pasi’, ‘Renzo Biondi’, ‘Alessio Alunno’ e Daniela Cavanna.

L’interesse per la Sagra della Porchetta di Costano 2023 si è visto anche sui social. La copertura totale dei post pubblicati, nell’arco di 10 giorni, è stata di oltre 43 mila utenti, le interazioni quasi 36mila, i nuovi follower 261. Le reazioni sono state quasi 2.700, 204 i commenti, 218 le condivisioni, quasi 17mila le visualizzazioni di foto e 616 i click sui link. “Lavoreremo – ha concluso il presidente – per migliorarci nella prossima edizione. La 49esima sarà dal 23 agosto all’1 settembre 2024.

(La manifestazione è stata uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

