Cavalcata di Satriano 2023, grande partecipazione tra Nocera e Assisi (foto)

Grande partecipazione alla Cavalcata di Satriano 2023, una delle manifestazioni più antiche e caratteristiche che si svolge ogni anno agli inizi di settembre e che unisce i comuni di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina. Anche quest’anno la cavalcata si è svolta con una formula a un giorno: in mattinata la partenza da Nocera, dove il sindaco Virginio Caparvi, nel suo messaggio consegnato a Giovanni Raspa, ha inviato i saluti alla sua omologa assisana, Stefania Proietti.

Alle 10.30 i cavalieri hanno fatto colazione a Villa Postignano e alle 11.45 un aperitivo Castel Senese. Alle 13 il pranzo alle Silve. Alle 15.30 la partenza verso Assisi, con sosta alle 16.45 a Costa di Trex. Alle 17.50 l’appuntamento a Porta San Giacomo, dove si è formato il grosso del corteo della Cavalcata. Dopo l’arrivo in Piazza del Comune, lo ‘spostamento’ a Santa Chiara l’incontro tra le municipalità di Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina e l’omaggio floreale alle Clarisse.

Cavalcata di Satriano 2023 – Cos’è

Nel 1226, sul finire dell’estate, san Francesco tornò gravemente malato ad Assisi dopo aver trascorso un periodo che lo vide sottoporsi ad estenuanti terapie per il male incessante che lo affliggeva agli occhi: da Rieti fu portato a Siena, poi al conventino delle Celle presso Cortona e infine a Bagnara, nelle vicinanze di Nocera Umbra. Secondo le Fonti Francescane, i cittadini di Assisi, messi al corrente della gravità del male, inviarono una solenne delegazione di cavalieri che riportò il santo in corteo fino alla sua città natale. In memoria di questo evento, ogni anno da circa 40 anni viene organizzato questo appuntamento. La manifestazione è stata istituita nel 1926 per volere di Arnaldo Fortini, podestà, avvocato e storico originario di Assisi, che nel 1923 costituì la Compagnia dei Cavalieri di Satriano, cui presero parte alcuni dei personaggi più importanti dell’epoca, come Gabriele d’Annunzio, Guglielmo Marconi, Giacomo Boni e vari altri personaggi con adesione della Principessa Giovanna di Bulgaria in qualità di Dama della Compagnia. Nel 1980, dopo alcuni anni in cui si era persa l’abitudine di celebrarla, la tradizione della Cavalcata di Satriano fu ripresa da un gruppo di appassionati cavalieri del posto.

