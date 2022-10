Confcommercio Bastia Umbra, eletto il nuovo direttivo

Nuovo direttivo per Confcommercio Bastia Umbra, l’associazione più rappresentativa sul territorio per gli imprenditori del commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni, che hanno scelto i propri rappresentanti, in carica per i prossimi cinque anni, nel corso dell’Assemblea elettiva che si è svolta al Centro San Michele. A guidare i lavori, il presidente uscente Sauro Lupattelli, al quale è andato il sentito e affettuoso ringraziamento, per l’attività svolta e l’appassionato impegno in tanti anni di vita associativa, non solo degli imprenditori bastioli presenti, ma anche di Confcommercio Umbria, dalla viva voce del direttore Vasco Gargaglia che ha partecipato ai lavori.

Anche il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, presente assieme all’assessore al commercio Valeria Morettini, ha voluto portare il saluto e il ringraziamento dell’amministrazione comunale al presidente uscente Lupattelli, sempre in prima linea su tutti i temi della comunità, e i migliori auguri per un lavoro proficuo e incisivo alla nuova squadra emersa dalle urne. Una nuova squadra, quella di Confcommercio Bastia Umbra, dove compaiono molte new entry e una cospicua rappresentanza dell’imprenditoria femminile locale. Il nuovo Consiglio direttivo di Confcommercio Bastia risulta infatti ora composto da Elvisio Bellucci, Francesca Freddio, Marco Gnavolini, Lorenzo Lunghi, Silvia Marini, Fabiola Mela, Marco Montecucco, Daniela Morettoni e Orietta Pieri. Prossimo appuntamento, l’elezione del nuovo presidente di Confcommercio Bastia nel corso della prima riunione del Consiglio direttivo.

